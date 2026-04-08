Presume logros, pero ¿y el desabasto de medicamentos? Macarena Montoya deja la Secretaría de Salud Edomex

Macarena Montoya Olvera dejó su cargo como titular de la Secretaría de Salud del Estado de México (Edomex) en medio de denuncias por desabasto de medicamentos, protestas de personal médico y reportes de deterioro en la infraestructura hospitalaria.

La funcionaria, a través de redes sociales, difundió un video donde presumió sus logros al frente de la gestión, misma que ha sido señalada por inconformidades del propio personal de salud.

Montoya manifestó que su renuncia obedece a “un proyecto personal muy importante” y aseguró que deja “una Secretaría sólida”. Pero la realidad podría estar un poco alejada del discurso oficial.

Secretaría de Salud Edomex: entre desabasto y protestas

En la región mexiquense, durante los casi tres años que ha durado su administración, los hospitales del esquema IMSS-Bienestar han enfrentado denuncias por falta de medicamentos, insumos y personal médico.

Mediante diversas protestas en 2025, médicos y enfermeros exigieron mejores condiciones laborales y que se atendieran los problemas de insumos médicos.

A esto se suma que, Azteca Noticias documentó la aparición de chinches en el Hospital Nicolás San Juan, en Toluca, lo que evidenció una falta de higiene al interior de los nosocomios.

Pese a esto, Macarena Montoya resaltó los siguientes logro:



En el Estado de México, los casos de dengue bajaron un 93 por ciento.

La transición a IMSS-Bienestar marcha al 80 por ciento de avance.

Más de 8 mil trabajadores han sido basificados desde el 2023.

Se retomaron proyectos de hospitales inconclusos, como Valle Ceylán, Oncológico de Ecatepec o el de Zinacantepec, que ahora serán continuados por IMSS-Bienestar e IMSS Ordinario.

¿Quién ocupará el cargo? Perfil de Celina Castañeda

La gobernadora Delfina Gómez Álvarez designó a Celina Castañeda de la Lanza como la nueva titular de la Secretaría de Salud.

Castañeda cuenta con un Maestría en Dirección y Gestión de Instituciones de Salud y una trayectoria amplia en el sector público. En el Edomex, ha sido directora general de la Coordinación de Voluntades Anticipadas y ha participado en distintas áreas de gestión dentro de la Secretaría de Salud estatal.

Su llegada se da en un momento clave: deberá enfrentar el desabasto, mejorar infraestructura y estabilizar el proceso de integración al modelo IMSS-Bienestar.