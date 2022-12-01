Macron y Biden advierten que Rusia responderá por sus acciones

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sostuvo una reunión con su homólogo de Francia, Emmanuel Macron, para celebrar más de 200 años de relaciones entre ambos países. Durante el encuentro los mandatarios reafirmaron su compromiso para apoyar a Ucrania y advirtieron que Rusia responderá por sus acciones.

Biden recibió a Macron en la Casa Blanca, en la primera visita de estado del líder francés desde que el Joe Biden tomó el cargo al frente de Estados Unidos a principios de 2021.

Durante una conferencia de prensa conjunta, los mandatarios aseguraron que continuarán brindado su apoyo a Ucrania y defendiendo el territorio de los países miembros de la OTAN.

“El presidente Macron y yo hemos resuelto que continuaremos trabajando juntos para responsabilizar a Rusia por sus acciones y mitigar los impactos globales de la guerra de Putin en el resto del mundo”, dijo Joe Biden.

Tune in as I host a joint press conference with President Emmanuel Macron of France. https://t.co/3mppuSw9Ha — President Biden (@POTUS) December 1, 2022

Macron aumentará apoyo militar a Ucrania

Durante su participación, el presidente francés reforzó las intenciones de Joe Biden de no dejar solo al pueblo ucraniano y ayudarlos “a resistir porque hoy podemos ver muy bien que el esfuerzo de guerra ruso está apuntando en gran medida a la infraestructura civil”.

Macron añadió que aumentarán la ayuda militar para el ejército de Ucrania: “aumentamos nuestro apoyo militar. Aumentamos nuestro apoyo económico. Estamos aumentando nuestro apoyo humanitario”.

Sobre la relación entre Francia y Estados Unidos, Macron indicó que Washington es el socio más antiguo e inquebrantable.

Asimismo, Macron y Biden anunciaron la formación de un grupo de trabajo conjunto entre Estados Unidos y la Unión Europea para abordar las disputas comerciales sobre temas de energía limpia que surgen de la Ley de Reducción de la Inflación recientemente aprobada.

La medida se produce cuando Francia está presionando a la Casa Blanca para que use los poderes ejecutivos para relajar algunos de los incentivos del proyecto de ley sobre el clima que favorecen la producción nacional y potencialmente restringen el comercio.