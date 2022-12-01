Macron critica a Musk por relajar normas de contenido en Twitter

El relajamiento de las políticas de moderación de contenidos (normas de contenido) en Twitter por parte de Elon Musk es "un gran problema", señaló el presidente francés Emmanuel Macron, durante una entrevista en el programa de televisión "Good Morning America".

A inicios de esta semana, la plataforma de redes sociales, propiedad del magnate Elon Musk, decidió dar marcha atrás a una política destinada a contener la desinformación relacionada con la Coivd-19, lo que aumenta el riesgo de noticias falsas a medida que aumentan las infecciones en China y otros lugares en el mundo.

French President Emmanuel Macron criticised Elon Musk's decision to relax Twitter's content moderation policies around subjects like coronavirus disinformation.

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"Libertad de expresión sigue siendo primordial pero hay responsabilidades y límites": Macron

Desde el pasado mes de octubre, cuando Musk compró Twitter, el también hombre más rico del mundo restableció algunas cuentas previamente suspendidas en Twitter, incluida la del expresidente de Estados Unidos y magnate republicano, Donald Trump.

De hecho desde la semana pasada, Musk señaló que la Twitter ofrecerá una"amnistía general" a algunas cuentas suspendidas.

Durante su entrevista para el programa de televisión "Good Morning America", el presidente "galo" quien dijo que está a favor de una mayor regulación, agregó que: "La libertad de expresión y la democracia se basan en el respeto y el orden público. Puedes manifestarte, puedes tener libertad de expresión, puedes escribir lo que quieras, pero hay responsabilidades y límites".

Cabe señalar que estos comentario del Presidente Macron, se producen después de un informe que aseguró que la Unión Europea amenazó a Twitter con una prohibición a menos que Elon Musk cumpla con sus estrictas (normas de contenido) sobre la moderación de contenidos.

El mes pasado, Musk dijo que Twitter estaba experimentando una "caída masiva de los ingresos" a medida que los anunciantes pausan el gasto y hasta culpó a los grupos de derechos civiles que han estado presionando a los principales anunciantes de la plataforma para que tomen medidas si no protege la moderación de contenidos, es dcecir, relajar normas de contenido.