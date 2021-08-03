¡Madre detenida!, permitió relación de su hija de 12 con hombre de 24

Sucedió en la ciudad de Tulsa en Oklahoma, luego que el "novio" de 24 años, se presentó con la menor de edad (12 años), en su "baby shower". La menor tenía nueve meses de embarazo y estaba a punto de "dar a luz". El hombre de 24 años ya fue acusado de violación.

Madre arrestada por permitir novizago de su hija de 12 con hombre de 24

Cabe señalar que tanto la mamá como los familiares de la menor aceptaron que estaban conscientes de la relación entre el hombre de 24 años y la menor de 12 años.

El pasado 14 de julio de 2021, Juan Miranda-Jara, el hombre de 24 años, llegó al Centro Médico de Hillcrest en Tulsa, junto con una menor de edad que estaba a punto de entrar en trabajo de parto.

La policía de Oklahoma arrestó a Desiree Castañeda, después de que su hija de 12 años diera a luz, y la familia diera la bienvenida al violador. Juan Miranda Jara, el papá del bebé, de 24 años, se dijo sorprendido al momento del arresto en el hospital. pic.twitter.com/Qdf5TeFRNW — Raúl Brindis (@raulbrindis) July 30, 2021

Niña de 12 años dio a luz en hospital de Tulsa en Oklahoma

Danny Bean, oficial de la policía de Tulsa:

"Entraron como lo haría cualquier otra pareja, emocionados de dar a luz a su hijo recién nacido".

La menor tuvo a un bebé sano pero mientras ella fue atendida en el área de maternidad, el personal médico le dio aviso a la policía cuando se enteraron de la relación que mantenían la mujer recién parida y el hombre que le acompañaba.

Hombre de 24 años acusado de violación tras tener relaciones con una menor de 12 años

Juan Miranda-Jara, un hombre de 24 años, fue acusado de violación en primer grado debido a que mantuvo relaciones sexuales con la niña de 12 años. Él intentó aclarar que se encontraba en una relación con la víctima desde el mes de octubre del año 2020 y que tanto la madre de la niña como sus familiares, estaban conscientes de la relación entre ellos.

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El pasado día 29 de julio, Desiree Castaneda, madre de la menor también fue puesta a disposición de las autoridades por descuido infantil. Autoridades señalaron que tanto la madre de la niña como sus familiares estaban conscientes de la relación entre la menor de 12 y el hombre de 24.

De hecho hasta publicaron en sus cuentas de Facebook las fotografías de la celebración del "baby shower" que efectuó la pareja. Cabe señalar que en el estado de Oklahoma, la edad de consentimiento sexual es de 16 años.