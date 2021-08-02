“The Gesture”, la obra que conmemora la explosión del puerto de Beirut

A dos días del primer aniversario de la explosión ocurrida en el puerto de Beirut se develó The Gesture, la escultura de una figura angular gigante de 25 metros construída en el sitio del siniestro con escombros.

La obra de arte es la creación del arquitecto libanés Nadim Karam, un residente y artista de Beirut que dice que quería rendir homenaje a las familias de las víctimas de la explosión. Su trabajo fue financiado por varias empresas privadas.

"Tienes un gigante hecho con las cicatrices de la ciudad, hecho con las cicatrices de personas cuyas heridas aún no han cerrado", dijo Karam y agregó que esperaba que las familias de los que perdieron la vida vean la escultura de manera positiva.

The Gesture también es una fuente.

"The Gesture" divide la opinión libanesa

The Gesture atrajo el apoyo de algunos ciudadanos. Algunos familiares de las víctimas asistieron al evento de inauguración el lunes y dijeron que Karam estaba tratando de reclamar parte de la ciudad para los libaneses.

"Cuando tienes profesionales, ingenieros, empresas independientes que apoyan el proyecto, que ponen su esfuerzo en construir un proyecto de este tipo durante ocho o siete meses, el apoyo es natural", dijo sobre The Gesture Joseph Chartouni, quien perdió a su madre en la explosión.

Pero The Gesture también avivó la ira entre otros libaneses que creen que la justicia por la explosión debe venir antes que los memoriales.

Incluso, una semana antes de la inauguración, surgió una campaña en redes sociales denunciando a Nadim Karam, quien fue acusado de colaborar con el gobierno.

La cineasta de 37 años, Rawan Nassif, es uno de los muchos libaneses ofendidos por la escultura y dice que la explosión no debería ser tratada como un recuerdo todavía.

Pero Karam defendió su trabajo.

"Todas nuestras intenciones son positivas y no tenemos afiliación a ningún partido político ni a ningún político", dijo y agregó que las afirmaciones sobre su asociación con altos funcionarios eran falsas.

La explosión del puerto de Beirut dejó más de 200 muertos, miles de heridos y grandes extensiones de la ciudad destruidas. Un año después, no se ha responsabilizado a ningún alto funcionario mientras se la investigación local permanece detenida.

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