Fue por su hijo a la primaria en Sinaloa y muere electrocutada tras pisar un cable

Teresa Juliana, de 43 años, murió electrocutada tras pisar un cable en la primaria Teófilo Álvarez Borboa, en la colonia 10 de Mayo, en Culiacán, Sinaloa.

La mujer había llegado al plantel para recoger a su hijo, alumno de sexto grado, cuando presuntamente pisó cableado eléctrico que se encontraba expuesto.

¿Qué pasó dentro de la primaria de Culiacán?

De acuerdo con Protección Civil estatal, el contacto con el cableado provocó la descarga. Personal de emergencia intentó reanimar a la mujer durante varios minutos, pero finalmente se confirmó que ya no contaba con signos vitales.

La directora del plantel, Cinthya Guicho, explicó que paramédicos de Cruz Roja realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar durante más de media hora.

La dirección de la escuela señaló que los cables formaban parte de una remodelación realizada hace aproximadamente cinco años.

La directora aclaró que aquella obra no estuvo a cargo de los padres de familia ni de la propia escuela, sino de un arquitecto contratado para realizar los trabajos.

Mientras se atendía la emergencia, los alumnos permanecieron resguardados dentro de sus aulas y después fueron retirados por una zona distinta del plantel.

¿Habrá clases en la primaria Teófilo Álvarez Borboa?

La Secretaría de Educación Pública y Cultura de Sinaloa informó que la escuela no había reportado previamente fallas en la instalación eléctrica y que, al comenzar el ciclo escolar, funcionaba con normalidad.

Como medida preventiva, las clases presenciales fueron suspendidas en ambos turnos. Jueves y viernes se trabajará de manera virtual, mientras las autoridades buscan determinar qué originó la descarga eléctrica.