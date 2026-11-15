¡Madrugada de terror en Puebla! Ataque armado deja cinco hombres muertos en Chignahuapan

Un ataque armado registrado durante la madrugada del domingo 15 de noviembre dejó cinco hombres muertos en la comunidad de Cuautelolulco, municipio de Chignahuapan, Puebla.

La Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó el hallazgo de los cuerpos sobre la carretera Chignahuapan-Coculco y abrió una carpeta de investigación por homicidio doloso.

El reporte movilizó a policías municipales y estatales hasta el lugar, donde encontraron a las víctimas con lesiones producidas por disparos de arma de fuego; la zona quedó bajo resguardo mientras personal ministerial y pericial comenzó las diligencias para establecer cómo ocurrió la agresión y quiénes participaron.

¿Dónde ocurrió el ataque armado que dejó cinco muertos en Puebla?

Los hechos se registraron a la altura de la localidad de Cuautelolulco, en el municipio de Chignahuapan; los primeros reportes situaron el incidente cerca del kilómetro 23 de la carretera estatal PUE-112, en dirección al estado de Hidalgo.

La movilización policial ocurrió después de que se alertara sobre detonaciones durante la madrugada. De acuerdo con los datos preliminares, el área permaneció acordonada desde aproximadamente las 2:00 horas para preservar los indicios y permitir la intervención de las autoridades.

#COMUNICADO | La Fiscalía General del Estado de Puebla inició una carpeta de investigación por el delito de homicidio doloso, tras la localización de cinco hombres sin vida en la carretera Chignahuapan-Coculco, a la altura de la localidad de Cuautelolulco, en el municipio de… pic.twitter.com/kbhsbqEhAh — FGE Puebla (@FiscaliaPuebla) November 15, 2026

Una presunta riña habría antecedido al enfrentamiento

Entre las primeras versiones sobre lo ocurrido se encuentra la posible confrontación entre dos grupos, presuntamente originarios de San Francisco Terrerillos y San José Corral Blanco.

Esta hipótesis apunta a que una riña habría escalado hasta convertirse en un intercambio de disparos; sin embargo, las circunstancias todavía deben ser esclarecidas por las autoridades.

Hasta el momento, las identidades de los cinco hombres fallecidos no han sido reveladas.

Fiscalía de Puebla encuentra vehículos baleados y armas

Durante el procesamiento de la escena, las autoridades localizaron dos vehículos con impactos de bala y armas de fuego relacionadas con los indicios del caso. Estos elementos serán considerados dentro de las investigaciones para reconstruir la secuencia de los hechos.

La Fiscalía informó que personal ministerial y pericial trabajó en el levantamiento de los cuerpos y en las diligencias para determinar la identidad de las víctimas. La investigación continúa abierta para esclarecer el ataque armado en Chignahuapan y establecer posibles responsabilidades.