El deterioro de las carreteras en México continúa generando afectaciones económicas a las industrias y al sector del autotransporte. De acuerdo con Luis Méndez, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), existen 15 corredores carreteros donde las pérdidas superan los 160 millones de pesos mensuales, principalmente en el sur del país.

Ante esta situación, pidió establecer presupuestos de largo plazo que permitan garantizar el mantenimiento de la infraestructura carretera.

“Dos de cada tres kilómetros se encuentran en malas condiciones. Hay estados donde están destrozadas las carreteras. Se está invirtiendo entre 13 mil, 14 mil millones de pesos en temas de mantenimiento de manera anual históricamente, sin embargo, este año solamente hay un presupuesto de 4 mil millones. Necesitamos invertir dos o tres veces más para recuperar este mal estado de las carreteras”, comenta Luis Méndez, presidente de la Cámara Industria de la Construcción.

Entre las carreteras afectadas está el norte de México, que conecta Nuevo León con Tamaulipas y Coahuila.

En la carretera a Nuevo Laredo, son baches, caer en uno de ellos se puede uno enfrentar a accidentes o incluso que el vehículo pueda literal volcarse.

El mal estado en 15 corredores carreteros, principalmente en el sur del país, genera pérdidas superiores a los 160 millones de pesos mensuales para industrias y autotransporte.



Luis Méndez, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (#CMIC), señaló que,… pic.twitter.com/xXZQQyg9z0 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 24, 2026

¿Qué consecuencias tiene circular por carreteras en mal estado?

Retrasos en la entrega de productos

Mayor desgaste de camiones y unidades de carga

Incremento en gastos de combustible y mantenimiento

Posibles afectaciones a las cadenas de suministro

Mayores costos operativos para las empresas

Accidentes

Muchas veces, una carretera en mal estado no solo se distingue por el suelo en malas condiciones, sino por baches, hundimientos, grietas en la carpeta asfáltica, falta de señalización y el desgaste de la superficie de rodamiento.