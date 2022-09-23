CDMX va porque maltrato animal se investigue de oficio

Videos de maltrato animal han causado indignación, pero a pesar de que existen denuncias, pocas veces estos actos de crueldad son castigados en la Ciudad de México (CDMX), ahora se busca que se investigue de oficio, es decir, que no necesita una demanda para perseguirse.

Algunos de los testigos de la crueldad animal son los rescatistas de mascotas, como Nancy Perea, quien narró el abandono y maltrato del que son víctimas los animales de compañía.

Congreso CDMX propone elevar penas por maltrato animal

Por ejemplo, en los mercados ha sido testigo de cómo los locatarios maltratan a los perros que buscan comida en la zona.

“Los mismos polleros, carniceros, gente de comercio, no les importa estar despachando carne lo que sea comida y darle el puñetazo al perro con las tijeras, aunque estén despachando la carne,me han tocado casos muy difíciles, que tengo que defenderlos en puestos los puestos que venden cosas fritas, quesadillas tacos de carnitas y les avientan la grasa a los perros si molesta porque es una crueldad extrema”, contó a Fuerza Informativa Azteca.

Congreso de CDMX busca elevar penas contra maltrato animal

En el Congreso de la CDMX se planteó elevar los castigos en contra de quien cometa maltrato animal y establecer que se investigue de oficio.

“Nos dimos cuenta que lo que hace falta es hacer penas más severas donde existan consecuencias para aquellas personas que realmente hagan un maltrato que llegue a la muerte al animal”, indicó Jesús Sesma diputado del Congreso de la CDMX.

La propuesta que castiga el maltrato animal hasta con seis años de prisión cuando se pone la vida del animal no peligra, pero en caso contrario, las penas alcanzarían los nueve años. Si el animal muere, se podría llegar a los 18 años de cárcel.

"Esto lo que nos va ayudar es a sensibilizar a la gente de que no va a salir impune sobre este delito, pero también darle la facultad al Ministerio Público de que pueda decirle al juez que haga la prisión porque muchas de las persianas pues salen”, indicó el diputado de la CDMX, Jesús Sesma.

Esta iniciativa fue bien recibida no solo en quienes tienen un animal de compañía, que en la CDMX son 7 de cada 10 hogares, sino también en quienes ayudan a cuidarlos.

“Para mí está bien y para los que maltratan a los perros sería bueno que ahora si que si se les dé el castigo y haya como una corrección, comentó Andrés García, quien se dedica a cuidar perros.