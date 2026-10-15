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En Vivo

Laura Casillas

Reportero

Estudió Periodismo y desde hace 32 años ha dedicado su vida al periodismo televisivo. En 2003 ingresó como reportera a las filas de TV Azteca. Ha sido reconocido con dos Premios Nacionales de Periodismo.
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Laura Casillas