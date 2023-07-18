¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del martes 18 de julio

Este es el resumen minuto a minuto de la mañanera de AMLO que te presenta Fuerza Informativa Azteca (FIA). La conferencia se llevó a cabo desde Palacio Nacional este martes 18 de julio de 2023.

Sigue el minuto a minuto de la conferencia matutina:

Presentan avances del Tren Interurbano

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) dio detalles sobre el Tren Interurbano México-Toluca. Por su parte, Martí Batres informó que el Tren México-Toluca contará con una estación extra, en Vasco de Quiroga, y en su llegada a la Ciudad de México estará conectado con el Cablebús en su línea 3 y con la Universidad de la Salud.

AMLO adelantó que este miércoles se dará a conocer información sobre trenes, Metro, Trolebuses y otros temas relacionados con la movilidad.

AMLO agradece a Joe Biden por no aplicar aranceles

“El presidente Biden ayer resuelve no implementar ninguna medida en contra de México, porque entre otras cosas, se está cuidando a la vaquita marina, la Secretaría de Marina y otras autoridades, están protegiendo la zona del mar de Cortés, en donde existen estas especies que están en vía de extinción y hay constancia de que se conservando y que incluso se están reproduciendo”, dijo.

AMLO adelanta viajes a Colombia y Chile

El mandatario adelantó que visitará Colombia y Chile en septiembre; los días 8 y 9 en el segundo país, en donde tratará la cooperación para enfrentar el narcotráfico y la aplicación de programas para el Bienestar, ya que, en sus palabras, se tienen que atender las causas que originan la violencia.

AMLO habla sobre crisis de fentanilo

AMLO atribuye la crisis de fentanilo en el abandono de los jóvenes y la falta de cariño. "Yo lo atribuyo al abandono de los jóvenes, a la falta de afecto, de apapacho", sobre causas de crisis de fentanilo.

El presidente mostró una gráfica donde está la cantidad de muertes por sobredosis de drogas en los estados.

AMLO habla sobre medidas cautelares del INE sobre hablar de Xóchitl Gálvez

"Limita mi libertad, me impide informarle al pueblo de que hay un grupo que está acechando porque quiere regresar al gobierno para robar", sobre medidas cautelares del INE.