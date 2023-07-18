Tramo Zinacantepec-Lerma del Tren Interurbano ya tiene fecha de operación

Durante la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se dieron a conocer los avances del Tren Interurbano, donde se destacó la fecha en que comenzará a operar el tramo Zinacantepec-Lerma.

#EnLaMañanera | El Tren Interurbano México-Toluca tendrá un recorrido de 39 minutos, así lo dijo @jorgemendozas, director de @Banobras_mx pic.twitter.com/9QsISDOkpe — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) July 18, 2023

¿Cuándo comenzará a operar el Tramo Zinacantepec-Lerma?

El 14 de septiembre comenzará a operar el Tren Interurbano México-Toluca en el tramo Zinacantepec-Lerma, así lo reveló Jorge Mendoza, director de Banobras.

“Vamos a iniciar con la primera etapa de operación el 14 de septiembre. De Zinacantepec a Lerma, 4 estaciones. El recorrido es de 20 km y será en 16 minutos y existirá una frecuencia de cada 10 minutos. De 6:00 de la mañana a 11:00 de la noche y en las madrugadas serán las pruebas.

Se tienen ya a 180 personas contratadas, entre ingenieros técnicos, conductores, reguladores, entre otras personas.

¿Cuánto durará el recorrido del Tren Interurbano?

El Tren Interurbano tendrá aún recorrido de 39 minutos: "El tiempo de recorrido de punta a punta será de 39 minutos. El total de la inversión y hemos cumplido con el presupuesto será de 97 mil millones de pesos. Para la demanda estimada del tren estamos proyectando 81 mil pasajeros diarios, para 2023 llegar a 147 mil pasajeros diarios”, mencionó Jorge Mendoza.

¿Cuál es la ruta del tren interurbano?

El proyecto del Tren Interurbano contará con siete estaciones, dos son terminales y tres estarán en la Ciudad de México. Estas son:



Observatorio.

Vasco de Quiroga.

Santa Fe.

Lerma.

Tecnológico (Aeropuerto).

Pino Suárez.

Zinacantepec.

De acuerdo con el gobierno Federal, el Tren Interurbano estará listo en diciembre de 2023 y comenzará a operar en su totalidad en el primer trimestre del próximo año. El precio estimado, según la Secretaría de Comunicación del Edomex, es de 70 pesos; sin embargo, al ser una estimación, este podría variar una vez comience a operar el tren.

El Tren Interurbano permitirá un ahorro de tiempo y costo para las personas que se trasladan diariamente entre ambas entidades, la capital y el Edomex, según el gobierno Federal.