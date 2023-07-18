Tramo Zinacantepec-Lerma del Tren Interurbano ya tiene fecha de operación
En la conferencia matutina de AMLO, se dieron los avances del Tren Interurbano, donde se anunció la fecha de operación del tramo Zinacantepec-Lerma.
Durante la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se dieron a conocer los avances del Tren Interurbano, donde se destacó la fecha en que comenzará a operar el tramo Zinacantepec-Lerma.
#EnLaMañanera | El Tren Interurbano México-Toluca tendrá un recorrido de 39 minutos, así lo dijo @jorgemendozas, director de @Banobras_mx pic.twitter.com/9QsISDOkpe— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) July 18, 2023
¿Cuándo comenzará a operar el Tramo Zinacantepec-Lerma?
El 14 de septiembre comenzará a operar el Tren Interurbano México-Toluca en el tramo Zinacantepec-Lerma, así lo reveló Jorge Mendoza, director de Banobras.
“Vamos a iniciar con la primera etapa de operación el 14 de septiembre. De Zinacantepec a Lerma, 4 estaciones. El recorrido es de 20 km y será en 16 minutos y existirá una frecuencia de cada 10 minutos. De 6:00 de la mañana a 11:00 de la noche y en las madrugadas serán las pruebas.
Se tienen ya a 180 personas contratadas, entre ingenieros técnicos, conductores, reguladores, entre otras personas.
¿Cuánto durará el recorrido del Tren Interurbano?
El Tren Interurbano tendrá aún recorrido de 39 minutos: "El tiempo de recorrido de punta a punta será de 39 minutos. El total de la inversión y hemos cumplido con el presupuesto será de 97 mil millones de pesos. Para la demanda estimada del tren estamos proyectando 81 mil pasajeros diarios, para 2023 llegar a 147 mil pasajeros diarios”, mencionó Jorge Mendoza.
¿Cuál es la ruta del tren interurbano?
El proyecto del Tren Interurbano contará con siete estaciones, dos son terminales y tres estarán en la Ciudad de México. Estas son:
- Observatorio.
- Vasco de Quiroga.
- Santa Fe.
- Lerma.
- Tecnológico (Aeropuerto).
- Pino Suárez.
- Zinacantepec.
De acuerdo con el gobierno Federal, el Tren Interurbano estará listo en diciembre de 2023 y comenzará a operar en su totalidad en el primer trimestre del próximo año. El precio estimado, según la Secretaría de Comunicación del Edomex, es de 70 pesos; sin embargo, al ser una estimación, este podría variar una vez comience a operar el tren.
El Tren Interurbano permitirá un ahorro de tiempo y costo para las personas que se trasladan diariamente entre ambas entidades, la capital y el Edomex, según el gobierno Federal.