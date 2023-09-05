Morena se prepara para comenzar con conteo de encuestas este martes

A las 7:38 de la mañana de este martes salieron dos camionetas de valores, con una escolta de una empresa privada, trasladando alrededor de 2 mil 500 paquetes electorales de las encuestas de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), mismas que se realizaron del 28 de agosto al 4 de septiembre. El destino es uno de los salones del WTC de la colonia Nápoles.

Mario Delgado, presidente nacional de Morena, reconoció que hubo zonas donde no se pudieron levantar las encuestas por distintas razones, principalmente por la seguridad, pero también hubo problemas por la logística: "Pero son muy pocas, no son significativas para nuestra muestra", afirmó.

Es decir, de acuerdo con el morenista, se alcanzó el objetivo de hacer el 98% de las 12 mil 500 encuestas previas. También especificó que se cuenta con mesas específicas para analizar cada una de las anomalías que se pudieron haber presentado durante la realización de las encuestas y fueron reportadas por los representantes de los aspirantes.

|Agustín Rodríguez

¿A qué hora comenzará el conteo de encuestas internas de Morena?

Ahí estos paquetes serán contabilizados a partir de las 16:00 horas y hasta las 4:00 del este próximo miércoles frente a representantes de cada uno de los aspirantes a coordinar el Comité de Defensa de la Cuarta Transformación.

Mario Delgado informó que el resultado se les dará a conocer de forma privada a los seis aspirantes y sus equipos a las 17.00 horas del próximo miércoles y minutos después se hará el anuncio formal ante el pleno del Comité nacional del partido guinda, los medios de comunicación y la población en general.

Mario Delgado informó que aún no se tiene contemplada la logística para la entrega del bastón de mando que hará el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), a quien resulte ganador de este ejercicio estadístico, pero confirmó que será el próximo domingo, alrededor de las 13:00 horas, cuando se entregue la constancia correspondiente al aspirante que obtuvo más aceptación de los encuestados.

Hoy 5 de septiembre se inicia el conteo de las boletas de este proceso de levantamiento de encuestas. Les comparto cómo se llevará a cabo. 👇https://t.co/eIAJgQ4073 — Mario Delgado (@mario_delgado) September 5, 2023

¿Quién es la representante del Frente Amplio por México?

Por parte de la coalición opositora, el Frente Amplio por México dio a conocer que la candidata presidencial que se enfrentará a Morena rumbo a las elecciones 2024 por la silla presidencial será la panista Xóchitl Gálvez, quien ya recibió la constancia que la reconoce como tal el pasado domingo.