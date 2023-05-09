¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del martes 9 de mayo

Esta es la mañanera de AMLO de este martes 9 de mayo de 2023 es presentada por Fuerza Informativa Azteca, este es el resumen en vivo de la conferencia del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), la cual se llevó a cabo desde Palacio Nacional.

Sigue el minuto a minuto de la mañanera de AMLO:

AMLO se lanza contra SCJN por invalidar primera parte del Plan B

El presidente AMLO criticó la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por invalidar la primera parte del Plan B, la cual se llevó a cabo el pasado lunes 8 de mayo. En ese sentido, dijo que el poder judicial está podrido, además de que antes de que termine su mandato, en septiembre de 2024, enviará por lo menos tres reformas para su aprobación.

#EnLaMañanera | Después de que la #SCJN anuló la primera parte del el "plan b" en material electoral que sepulta cambios a Leyes de Comunicación Social y Responsabilidades Administrativas, el presidente @lopezobrador_ criticó esta resolución pic.twitter.com/9iZ6uH9FPM — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) May 9, 2023

México declara fin de emergencia sanitaria por Covid-19

Este martes 9 de mayo de 2023, se dio a conocer que el presidente López Obrador firmó decreto para dar fin a la emergencia sanitaria por Covid-19. Con ello se derogan las declaratorias de marzo de 2020 que la señalan como una enfermedad de atención prioritaria y emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor.

Dan a conocer avances en campaña "Si te drogas, te dañas"

Durante la mañanera de AMLO se dieron a conocer los avances de la campaña contra las adicciones "Si te drogas, te dañas", donde se aseguró que las escuelas de educación media superior tienen la guía para docentes y hay más de 3 millones participando en la estrategia contra el fentanilo.

En ese sentido señaló como: "Muy triste, muy doloroso, es una pandemia" la crisis de fentanilo en Estados Unidos, sobre todo que la adicción sea principalmente entre jóvenes.

AMLO da recomendaciones a Estados Unidos por crisis de fentanilo

El presidente AMLO cuestionó si ayudó la decisión de la NBA sobre aprobar el uso de la marihuana en los jugadores de la liga para combatir la drogadicción.

AMLO va a la videollamada con Joe Biden para hablar sobre fentanilo

Finalmente, el presidente AMLO señaló que tenía que irse para comenzar con la videollamada con su homólogo en Estados Unidos, Joe Biden, para hablar de temas como fentanilo, migración y economía entre ambas naciones.