AMLO adelanta que presentará tres reformas antes del fin de su mandato

Durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), este se lanzó contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por la decisión de invalidar la primera parte del Plan B.

El presidente AMLO volvió a recordar que antes de que termine su mandato, en septiembre de 2024, enviará al menos tres reformas para su aprobación; sin embargo, destacó que "vienen otras sociales".

Destacó que antes de enviar su reforma al poder Judicial es necesario tener la mayoría calificada en el Congreso, que equivale a 334 diputados y 96 senadores.

#EnLaMañanera | Después de que la #SCJN anuló la primera parte del el "plan b" en material electoral que sepulta cambios a Leyes de Comunicación Social y Responsabilidades Administrativas, el presidente @lopezobrador_ criticó esta resolución pic.twitter.com/9iZ6uH9FPM — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) May 9, 2023

AMLO se lanza contra SCJN por invalidar primera parte del plan B

Después de que la Corte anuló la primera parte del Plan B en material electoral que sepulta cambios a Leyes de Comunicación Social y Responsabilidades Administrativas, el presidente López Obrador criticó esta resolución: “No tiene remedio el poder judicial, está podrido, están actuando de manera facciosa”, señaló AMLO.

“No violaron absolutamente nada. Pero en un acto de prepotencia y autoritarismo se atreven a cancelar la ley, los ministros de la Corte, que están al servicio de una minoría rapaz que se dedicó a saquear al país y quieren regresar, fueron construidas apoyo del Poder Judicial”, dijo.

AMLO anuncia el Plan C electoral

Como en ocasiones anteriores, el presidente AMLO dio a conocer que tiene bajo la manga el Plan C electoral, esto después de la decisión del poder judicial sobre el Plan B.

En primera instancia, el Plan C de AMLO se destacó por llamar al voto en contra de la oposición; sin embargo, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE resolvió que las declaraciones realizadas durante la mañanera de AMLO, donde llamó a evitar votar por la oposición, debían ser retiradas de todas las plataformas, pues lo acusó de violar el principio de equidad en las elecciones 2023 y elecciones 2024.

Aunado a ello, este martes 9 de mayo, el presidente AMLO señaló que Morena debe ir por los 334 diputados en las próximas elecciones para poder ejecutar reformas constitucionales: “ese es el Plan C”, dijo.