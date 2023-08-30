¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del miércoles 30 de agosto

Este es el resumen minuto a minuto y en vivo de la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Becerril (AMLO) para este miércoles 30 de agosto, la cual se llevó a cabo desde Palacio Nacional que te ofrece Fuerza Informativa Azteca (FIA).

Sigue la conferencia mañanera de AMLO:

El presidente reconoce a Ryszard Kapuściński, periodista polaco.

AMLO afirma que el riesgo del autoritarismo sigue latente

AMLO dijo que todavía sigue el riesgo del autoritarismo, esto, tras recordar el golpe de Estado ocurrido en Chile. “Todavía hay el riesgo del fascismo, del uso de la fuerza bruta para imponerse, los golpes de Estado, las intervenciones militares”, dijo, a pesar de que “hemos ido avanzando mucho en resolver las diferencias mediante la vía electoral”.

AMLO habla sobre el migrante que fue baleado por Guardia Nacional de Texas

El presidente dijo que se sigue trabajando en el tema y que la secretaria de Relaciones Exteriores (SRE), Alicia Bárcena, dará un avance.

López Obrador habla sobre el huracán Idalia que impactará a Florida, EU

El presidente señaló que ayudaría no solo a los paisanos, sino al país vecino, en lo que se pueda, tras el huracán Idalia, que impactará Florida en categoría 3.

#EnLaMañanera | Después de que #Idalia tocó tierra este miércoles en las costas del noroeste de #Florida como huracán de categoría 3, el presidente @lopezobrador_ se solidarizó con los afectados pic.twitter.com/ynC0rwgIZ5 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 30, 2023

AMLO ataca nuevamente al Poder Judicial sobre al aumento a su presupuesto

El jefe del Ejecutivo rechazó nuevamente el aumento del 4% al presupuesto del Poder Judicial, anunciado por la ministra presidente de la Suprema Corte, Norma Piña Hernández.

AMLO habla sobre posible declinación de Beatriz Paredes

López Obrador habló acerca de la posible declinación de la priista Beatriz Paredes de la contienda del Frente Amplio por México, dejándole así el paso libre a Xóchitl Gálvez.

“¿Cómo creen que voy a perder la apuesta? Eso ya está planchado, pero desde hace (...). Se los dije desde hace cuánto, ¿dos meses? Pero todavía ahí andan, el asunto se está poniendo interesante. No me equivoco, los conozco muy bien”, comentó entre risas.

Asimismo, el presidente criticó que PRI-PAN y PRD no se encaminen a no concluir la última etapa de su proceso para elegir a su candidato presidencial.

AMLO anunció que el año 2024 será conmemorativo de Felipe Carrillo Puerto

Antes de concluir la mañanera, AMLO anunció que el 2024 sería el de Felipe Carrillo Puerto y adelantó que en enero visitará Sonora y Yucatán. Viajará al municipio de Motul en conmemoración de los 100 años del asesinato de Felipe Carrillo Puerto.