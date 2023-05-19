¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del viernes 19 de mayo

La mañanera de AMLO de este viernes 19 de mayo de 2023 presentada por Fuerza Informativa Azteca (FIA), este es el resumen en vivo de la conferencia del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), la cual se llevó a cabo desde Palacio Nacional.

Sigue el minuto a minuto de la mañanera de AMLO:

El presidente AMLO contestará preguntas; sin embargo, dijo que se iría temprano, ya que tiene que viajar a la supervisión del Tren Maya.

AMLO defiende decreto por el que se catalogan obras como de seguridad nacional

El presidente López Obrado defendió la publicación del nuevo decreto para catalogar sus obras como de seguridad nacional y de polos para desarrollo para el bienestar: “No significa que no se va a informar, pero engañaron, pero como hay mucha gente que tiene ganas de que les digan mentiras acerca de nosotros, aunque sean mentiras: tú miénteme si se trata de Andrés Manuel, o de AMLO, o del Peje, creo todo lo que me digas”.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ defendió la publicación del nuevo decreto para catalogar sus obras como de seguridad nacional y de polos para desarrollo para el bienestar pic.twitter.com/yC2esmwQ2C — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) May 19, 2023

AMLO habla sobre el caso de Roxana Ruiz

AMLO destacó que se buscará el indulto en el caso de Roxana Ruiz, sentenciada a seis años de cárcel por el cargo de exceso de legítima defensa al matar a Sinai "N", quien buscaba violarla. "Si hay sentencia se nos va a facilitar y los vamos a hacer”, señaló.

AMLO afirma que CJF no sirve para nada: "Es un florero"

El presidente AMLO aseguró que su gobierno acompañará a las víctimas en el proceso después de las denuncias hechas sobre fraudes por parte de un funcionario del Poder Judicial.

“Hay que seguir luchando, no hay que rendirse, que continúen con sus denuncias. Nosotros podemos ayudar, tenemos la obligación de hacerlo”, refirió y añadió sobre el Consejo de la Judicatura Federal que “no sirve para nada, es un florero, está de adorno”, mencionó AMLO.