“Tenemos que blindar estas obras": AMLO defiende decreto para catalogarlas como de seguridad nacional

Durante la conferencia matutina del Presidente de la República Nacional, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), este defendió el decreto por el que se catalogan a las obras como de seguridad nacional y de polos para desarrollo para el bienestar, el cual se publicó la tarde del pasado jueves 18 de mayo.

“No significa que no se va a informar, pero engañaron, pero como hay mucha gente que tiene ganas de que les digan mentiras acerca de nosotros, aunque sean mentiras: tú miénteme si se trata de Andrés Manuel, o de AMLO, o del Peje, creo todo lo que me digas”, dijo AMLO.

El presidente AMLO justificó el decreto para catalogar a las obras como de seguridad nacional, diciendo que existe un bloque de oposición "irresponsable y mafioso" que no desea el progreso del sureste del país.

"Es protegernos hasta de la Corte, como estamos viendo, porque no le tenemos confianza a la corte. Es distinto porque aquello era para la construcción de las obras, como metían y metían amparos para que no avanzáramos, con ese decreto se podía avanzar y así avanzamos. Ahora ya es para que todo sea de seguridad nacional, aun cuando ya prácticamente está por terminarse la obra", destacó AMLO.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ defendió la publicación del nuevo decreto para catalogar sus obras como de seguridad nacional y de polos para desarrollo para el bienestar pic.twitter.com/yC2esmwQ2C — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) May 19, 2023

Decreto para que obras de AMLO sean catalogadas como de seguridad nacional

El pasado jueves 18 de mayo, por la tarde, se publicó el decreto en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para catalogar a las obras del presidente AMLO como de seguridad nacional, entre estas se encuentran:



Tren Maya.

Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.

Los aeropuertos de Palenque, Chetumal y el que se construye en Tulum.

Puertos Marítimos.

Cabe recordar que unas horas antes de la publicación del decreto del presidente en el DOF, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional el proyecto del presidente López Obrador, en el cual clasificó los proyectos prioritarios de su gobierno.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ acusó a Estados Unidos estar detrás del freno a sus obras prioritarias y reiteró que por eso publicó nuevo decreto para catalogar sus obras como de seguridad nacional pic.twitter.com/9W8do7gV7E — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) May 19, 2023

INAI celebra fallo de la SCJN sobre catalogar obras de AMLO como de seguridad nacional

El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso, la Información y Protección de Datos Personales (INAI) reconoció el fallo de la SCJN por el acuerdo de AMLO, el cual fue publicado desde el 22 de noviembre de 201.