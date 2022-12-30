¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del 30 de diciembre

Este 30 de diciembre, en la mañanera de AMLO, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, y el titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jorge Nuño; además del crecimiento ecónómico durante el 2022. Este es el resumen de la conferencia de prensa.

AMLO prevé que Tren Interurbano estaría para 2023

El Presidente indicó que se prevé que el Tren Interurbano México-Toluca iniciaría operaciones en diciembre de 2023.

De acuerdo con información del gobernador del Edomex, se calcula que el Tren Interurbano ofrezca un ahorro de traslado de 20 minutos para más de 200 mil pasajeros diarios.

En tanto, Jorge Nuño, detalló en la mañanera de AMLO que el Tren Interurbano cuenta con 84 kilómetros dividido en cinco tramos, de los cuales, los estados de la CDMX y del Edomex se hacen cargo de la obra.

Agregó que a este proyecto se agregó la estación de Vasco de Quiroga para los proyectos culturales que se abrirían en la zona y se prevé que durante el segundo trimestres de 2023 se realicen las pruebas de los 30 trenes eléctricas que tendrá el Tren Interurbano.

AMLO destaca cifras sobre economía en 2022

Con gráficas, el Presidente destacó que durante este año se registraron 21 millones 462 mil 967 trabajadores registrados hasta el IMSS hasta diciembre de 2022. También destacó que el salario mínimo se colocó en un promedio de 14 mil 768 pesos mensuales.

El Presidente destacó el comportamiento del peso e indicó que este comportamiento del peso indica fortalecimiento, por lo que "no se veía en 50 años, es la segunda moneda más apreciada con relación al dólar".

En 2022, indicó, es el aumento de remesas a 53 millones 125 mil pesos, con respecto al 2021 y se espera que para el 2023 aumente un 13%.

AMLO presume récord en inversión extranjera

El mandatario indicó que durante este 2022 se rompió un récord en inversión extranjera con 32 mil 147 millones de dólares, destacó que en los últimos meses México despplazó a Canadá y es el princial socio comercial de Estados Unidos. También espera que haya un crecimiento económico para el año 2023.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ confió en que #México si tendrá crecimiento económico el próximo año. pic.twitter.com/S9vS1Df6yt — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 30, 2022

AMLO anunciará agenda para reunión con EU-Canadá

El Presidente indicó que la siguiente semana se dará a conocer el programa de la reunión que mantendrá con su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, quien confirmó que aterrizaría en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

AMLO se pronuncia sobre caso de tamalero atropellado en Edomex

El Presidente dijo que la liberación de Omar N, quien arrolló a un hombre que vendía tamales, Jorge Claudio, el 24 de diciembre en Cuautiltán, se debe a decisión de autoridades del Edomex, por lo que pedirá al gobernador de la entidad que trate el caso del tamalero atropellado.

Por su parte, el gobernador Alfredo Del Mazo exhortó al fiscal revisar el caso de liberación de Omar "N", de 34 años.

#EnLaMañanera | El gobernador del Estado de México, @alfredodelmazo Alfredo del Mazo, pidió revisar la liberación de Omar N, de 34 años, el hombre que mató a un tamalero tras chocar su auto el pasado 24 de diciembre. pic.twitter.com/YZdQXCTNAJ — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 30, 2022

AMLO desea salud y felicidad para mexicanos en 2023

El presidente López Obrador deseó a todos los mexicanos, incluso a sus opositores, que el siguiente año haya felicidad y salud.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ deseó buen 2023 a los mexicanos pic.twitter.com/EFAWoqmGQQ — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 30, 2022

¿Qué dijo AMLO en la mañanera de hoy?

El Presidente habló sobre el Tren Interurbano, además de los deseos para Año Nuevo y casos de justicia para personas. Estas fueron las frases de lo más destacado que dijo AMLO en la mañanera de hoy.