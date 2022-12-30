AMLO confía en que Del Mazo revise caso de tamalero atropellado

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), confió en que el gobernador del Estado de México (Edomex), Alfredo Del Mazo, atendiera el caso de Jorge Claudio un vendedor de tamales, oficio también conocido como tamalero atropellado en Cuautitlán Izcalli el pasado 24 de diciembre.

En la mañanera de hoy, AMLO respondió a la petición de la familia de Jorge Claudio de interceder para que se hiciera justicia y no se dejara libre a Omar “N”, de 34 años, quien presuntamente lo atropelló en estado de ebriedad.

Calificó a Del Mazo como un hombre sensible que atenderá el caso del tamalero atropellado y espera que haya justicia para el hombre y su familia, quien se manifestó luego de que las autoridades del Edomex dejaron en libertad al presunto responsable.

"Esto corresponde al gobierno del Estado, de manera específica a la fiscalía del gobierno del Estado de México y le tenemos mucha confianza al gobernador Alfredo Del Mazo, seguramente él ya está viendo este asunto o puede revisarlo, Alfredo es sensible, sabe que no deben de cometerse injusticias".

AMLO: Alfredo Del Mazo podría recibir a familia de tamalero atropellado

El presidente López Obrador ofreció a la familia que el gobernador Alfredo Del Mazo los reciba para recibir atención, por su parte, el mandatario local indicó que se ofrece acompañamiento legal, incluso apoyo económico a la familia del tamalero atropellado.

Anunció que pedirá al fiscal mexiquense, José Luis Cervantes Martínez, que revise el caso y que más tarde se emita un comunicado para aclarar los motivos por los que se liberó al presunto responsable de la muerte del tamalero atropellado.

#EnLaMañanera | El gobernador del Estado de México, @alfredodelmazo Alfredo del Mazo, pidió revisar la liberación de Omar N, de 34 años, el hombre que mató a un tamalero tras chocar su auto el pasado 24 de diciembre. pic.twitter.com/YZdQXCTNAJ — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 30, 2022

“No debe haber ninguna injusticia y no debe de pasar sin ninguna consecuencia este tipo de situación, Vamos a estar acompañando a la familia y pedir a la fiscalía del Estado que lo revise nuevamente y si esta persona fue dejada en libertad, que la misma fiscalía revise el caso.

Si podemos apoyarles en algo a parte en cuestiones económicas, lo haremos con todo gusto”, dijo el gobernador del Edomex en la mañanera.

