Presidenta Sheinbaum confirma llamada con Donald Trump, ¿qué dijo en su mañanera?

La conferencia matutina, más conocida como “mañanera” de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, siempre comienza en punto de las 7:30 horas y termina alrededor de las 9:30 horas, tiempo del Centro de México.

Sin embargo, para este lunes se avisó que la mañanera comenzaría en punto de las 09:00 horas.