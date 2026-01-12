Presidenta Sheinbaum confirma llamada con Donald Trump, ¿qué dijo en su mañanera?
Te presentamos los temas más relevantes que tocó la presidenta Sheinbaum hoy en Palacio Nacional; la mañanera está programada para que inicie a las 9:00 horas.
¿Contacto con la Casa Blanca? Después de que creciera la expectativa sobre una posible comunicación entre la presidenta Claudia Sheinbaum y su homólogo Donald Trump, la presidenta confirmó que tuvo una llamada durante la mañana de este lunes. Por lo que se espera que dé detalles después de que se confirmara que la hora de inicio de su conferencia mañanera es a las 09:00 horas y no en punto de las 7:30 horas, como es usualmente.
Mañanera Sheinbaum 12 de enero: ¿Hubo llamada con Trump? Resumen de lo más relevante
Sheinbaum confirma llamada con Trump
"Tuvimos una muy buena conversación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump . Hablamos de distintos temas, incluyendo la seguridad con respeto a nuestras soberanías, la disminución del tráfico de drogas, el comercio y las inversiones", mencionó la presidenta a través de su cuenta de X.
Tuvimos una muy buena conversación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Hablamos de distintos temas, incluyendo la seguridad con respeto a nuestras soberanías, la disminución del tráfico de drogas, el comercio y las inversiones. La colaboración y la cooperación en… pic.twitter.com/u0aNcSINtF— Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) January 12, 2026
Juan Ramón de la Fuente sostuvo una llamada con el secretario de Estado, Marco Rubio
Durante la noche del pasado domingo 11 de enero, el canciller Juan Ramón de la Fuente sostuvo una llamada con el secretario de Estado, Marco Rubio.
¿A qué hora comienza la conferencia matutina?
La conferencia matutina, más conocida como “mañanera” de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, siempre comienza en punto de las 7:30 horas y termina alrededor de las 9:30 horas, tiempo del Centro de México.
Sin embargo, para este lunes se avisó que la mañanera comenzaría en punto de las 09:00 horas.