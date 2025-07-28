Agustín Rodríguez

Tabasco en la mira: La inseguridad, la corrupción y el silencio de Morena
Escándalo en Morena: corrupción y vínculos criminales en Tabasco sacuden al partido; Adán Augusto López mantiene liderazgo intacto en el Senado.
Acusan al senador Adán Augusto López de vínculos con robo de combustible, pero Sheinbaum niega investigaciones. ¿Qué hay detrás de esta polémica?
Por primera vez en la legislatura actual, el bloque oficialista se dividió y dio revés para la elección de 56 magistrados en 30 estados del país.
La colaboración entre el gobierno de México y el sector empresarial es una respuesta a las turbulencias de la economía global
La presidenta Claudia Sheinbaum presentó el Plan México de la mano de Altagracia Gómez Sierra, una joven empresaria que buscará impulsar la economía.
El programa se implementará ante las amenazas de deportaciones masivas por parte del nuevo gobierno estadounidense al mando del mandatario electo, Donald Trump.
El canciller se encontró en El Paso, Texas, donde se reunió con consulados y representantes de paisanas y paisanos para hablar de las medidas para su protección.
Así se vivió la última edición de la Noche de las Estrellas, que se llevó a cabo en las islas de Ciudad Universitaria, en la UNAM.
Los enfrentamientos violentos en Tecpan, Guerrero, dejaron un saldo de 17 personas fallecidas y 11 detenidas; así lo dijo Omar García Harfuch.
Sheinbaum subrayó que esta iniciativa representa una excelente oportunidad para aquellos que aspiran a ser jueces, magistrados o ministros.