¿De qué habló la presidente Claudia Sheinbaum este jueves 25 de junio? Resumen EN VIVO

La mañanera de hoy se centró en el destino del dinero público para las grandes obras hidráulicas y carreteras que conectan a las provincias. Además de las preguntas que realizaron los medios de comunicación.

En Azteca Noticias te presentamos la crónica de un encuentro clave para el cierre de la semana.

¿De qué habló Sheinbaum hoy? La conferencia mañanera de este jueves 25 de junio de 2026

Andrés Lajous, director general de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, informa sobre el avance de los tramos de trenes de pasajeros Querétaro- Irapuato y Saltillo- Nuevo Laredo. Dio a conocer que se está por iniciar las licitaciones de los tramos que van de la CDMX a Saltillo, el primer tren ya está fabricado y se enviará a México en julio.