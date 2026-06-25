Videos: Así se vivió el doble terremoto de 7.2 y 7.5 que sacudió Venezuela y deja más de 160 muertos
El pasado miércoles 25 de junio se vivió un doble terremoto en el país latinoamericano, Venezuela, y varios VIDEOS pudieron evidenciar los momentos de terror que vivieron los ciudadanos.
La pasada tarde del miércoles 25 de junio, un doble terremoto sacudió Venezuela. Los hechos se derivaron desde el estado de Carabobo y activaron las alarmas en toda la región del Caribe.
VIDEOS de los mismos ciudadanos mostraron los momentos del desastre natural y los daños que causó dicho movimiento telúrico. Los equipos de rescate siguen quitando escombros para descartar que existan personas atrapadas abajo las estructuras caídas.
Fueron 2 los terremotos que sacudieron Venezuela— Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) June 25, 2026
Apenas 39 segundos de diferencia entre uno y otro
Explican que se trató de un "doblete sísmico": un sismo precursor de 7.2 y el principal de 7.5, un fenómeno poco común
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Videos del terremoto en Venezuela
Las redes sociales se llenaron de videos grabados por los ciudadanos en el momento exacto en que la tierra empezó a moverse. En las imágenes se puede ver a la gente corriendo para ponerse a salvo.
Después del paso de ambos temblores, videos de los edificios caídos y la devastación que dejaron también llenaron las redes sociales
Una de las ciudades más afectadas por los lamentables hechos fue La Guaira, donde varias construcciones quedaron en el piso por la intensidad con la que se sintió.
Cómo fueron los dobles terremotos en Venezuela
El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) explicó que no fue un temblor y su réplica, sino de un "doblete sísmico", que ocurre cuando una falla rompe a otra muy cercana.
El primer sismofue de una magnitud de 7.2 y ocurrió cerca de San Felipe, en el estado Yaracuy. Apenas 40 segundos después, un segundo terremoto aún más fuerte, de 7.5, golpeó a 23 kilómetros de la localidad de Yumare.
Terremoto/ Junquito— Me dicen la Negra 🥰 🇻🇪 (@yeligamboa) June 25, 2026
Venezuela 😫😫😩👇😱 pic.twitter.com/o4vD0mbqsa
Saldo de fallecidos y heridos en Venezuela hasta ahora
En un mensaje emitido a las 6:48 de la mañana de este jueves, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, actualizó el saldo del terrible desastre.
La mandataria declaró que, lamentablemente, la cifra oficial de fallecidos subió a 164 personas, mientras que los heridos ya suman 951, quienes están recibiendo atención médica de emergencia.
Cómo hará Venezuela para cubrir los gastos
Para hacer enfrentar los destrozos en plena crisis financiera, el gobierno venezolano anunció que usará de un fondo de 200 millones de dólares otorgado por el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Además, las autoridades van a activar una línea de crédito especial por la banca pública para apoyar a los comerciantes y familias que perdieron sus patrimonios por los derrumbes.
Nuestro corazón con el pueblo de Venezuela tras terremoto de más de 7 grados en la escala Richter. Hay personas desaparecidas, fallecidas y heridas. Muchos edificios se vinieron a abajo. Las imágenes son aterradoras. En Colombia se sintió en algunas zonas. pic.twitter.com/p42R8Je7K9— Vicky Dávila (@VickyDavilaH) June 25, 2026