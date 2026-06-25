Videos: Así se vivió el doble terremoto de 7.2 y 7.5 que sacudió Venezuela y deja más de 160 muertos

La pasada tarde del miércoles 25 de junio, un doble terremoto sacudió Venezuela. Los hechos se derivaron desde el estado de Carabobo y activaron las alarmas en toda la región del Caribe.

VIDEOS de los mismos ciudadanos mostraron los momentos del desastre natural y los daños que causó dicho movimiento telúrico. Los equipos de rescate siguen quitando escombros para descartar que existan personas atrapadas abajo las estructuras caídas.

Fueron 2 los terremotos que sacudieron Venezuela



Apenas 39 segundos de diferencia entre uno y otro



Explican que se trató de un "doblete sísmico": un sismo precursor de 7.2 y el principal de 7.5, un fenómeno poco común



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Videos del terremoto en Venezuela

Las redes sociales se llenaron de videos grabados por los ciudadanos en el momento exacto en que la tierra empezó a moverse. En las imágenes se puede ver a la gente corriendo para ponerse a salvo.

Después del paso de ambos temblores, videos de los edificios caídos y la devastación que dejaron también llenaron las redes sociales

Una de las ciudades más afectadas por los lamentables hechos fue La Guaira, donde varias construcciones quedaron en el piso por la intensidad con la que se sintió.

Cómo fueron los dobles terremotos en Venezuela

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) explicó que no fue un temblor y su réplica, sino de un "doblete sísmico", que ocurre cuando una falla rompe a otra muy cercana.

El primer sismofue de una magnitud de 7.2 y ocurrió cerca de San Felipe, en el estado Yaracuy. Apenas 40 segundos después, un segundo terremoto aún más fuerte, de 7.5, golpeó a 23 kilómetros de la localidad de Yumare.

Terremoto/ Junquito

Venezuela 😫😫😩👇😱 pic.twitter.com/o4vD0mbqsa — Me dicen la Negra 🥰 🇻🇪 (@yeligamboa) June 25, 2026

Saldo de fallecidos y heridos en Venezuela hasta ahora

En un mensaje emitido a las 6:48 de la mañana de este jueves, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, actualizó el saldo del terrible desastre.

La mandataria declaró que, lamentablemente, la cifra oficial de fallecidos subió a 164 personas, mientras que los heridos ya suman 951, quienes están recibiendo atención médica de emergencia.

Cómo hará Venezuela para cubrir los gastos

Para hacer enfrentar los destrozos en plena crisis financiera, el gobierno venezolano anunció que usará de un fondo de 200 millones de dólares otorgado por el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Además, las autoridades van a activar una línea de crédito especial por la banca pública para apoyar a los comerciantes y familias que perdieron sus patrimonios por los derrumbes.