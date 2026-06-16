¿De qué trató la mañanera de la presidente Sheinbaum de hoy martes 16 de junio?

La agenda informativa de esta mañana estuvo marcada por la presencia del gabinete de Seguridad nacional, cuyos integrantes presentaron el informe periódico sobre el combate al delito, el despliegue de las fuerzas federales y las acciones de inteligencia en el territorio. En Azteca Noticias te presentamos el resumen de la jornada.

¿De qué trató la mañanera de Sheinbaum de hoy martes 16 de junio de 2026?

Toma la palabra Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, para informar sobre las acciones más relevantes de la estrategia de seguridad y objetivos prioritarios detenidos entre 2024 y 2026. En Cholula, Puebla, fue detenido Homero N; en Sinaloa, fueron detenidos 11 integrantes de células delictivas.

La presidenta fue cuestionada sobre si se reunirá con el rey de España. Responde que es probable que sí, la cancillería todavía está viendo con la cancillería de España. Mañana o pasado puede informar sobre esta situación.

Sobre la diputada Paola Garate que recibió un adorno fúnebre y que ella lo denuncia públicamente y no ha recibido seguridad, la presidenta dice que se hace un análisis en todos los casos de los riesgos.

El Secretario de la Defensa explicó que el procedimiento consiste en elevar una solicitud, que el análisis de riesgo lo realiza la Sedena y en definir las acciones, como si se designan escoltas o patrullas. Ya se estableció contacto con la diputada y se le invitó a hacer la denuncia de hechos.