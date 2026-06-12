¿Quién es Paola Gárate? Diputada que encontró en su casa una corona fúnebre en Sinaloa

Paola Gárate, diputada del PRI en Sinaloa, fue víctima de una presunta amenaza de muerte tras encontrar en la entrada de su domicilio una corona fúnebre que tenía un listón y la leyenda "Fam. Gárate Valenzuela".

Este macabro hallazgo ocurrió el pasado miércoles 10 de junio, cerca de las 19:00 horas, al llegar a su vivienda ubicada sobre el bulevar Plan de Ayala, en la colonia Emiliano Zapata de Culiacán.

Fiscalía investiga la aparición de una corona fúnebre frente a domicilio de Paola Gárate

Tras el hallazgo, agentes ministeriales y peritos de la Fiscalía de Sinaloa acudieron a la vivienda para recabar indicios y documentar la escena; la zona fue resguardada por elementos de la Policía Estatal Preventiva, así como por personal de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, mientras se realizaban las primeras diligencias.

La diputada presentó una denuncia inicial en el lugar y posteriormente amplió su declaración ante el Ministerio Público; hasta el cierre de las primeras investigaciones no se reportaban personas detenidas ni se habían dado a conocer posibles líneas de investigación sobre el origen de la amenaza.

Paola Gárate también solicitó apoyo directo a mandos de la Guardia Nacional en Sinaloa; aunque durante las horas posteriores se realizaron recorridos de vigilancia en las inmediaciones de su domicilio, insistió en la necesidad de contar con medidas de protección permanentes mientras avanzan las indagatorias.

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¿Quién es Paola Gárate, la diputada que recibió una presunta amenaza en Sinaloa?

La diputada es una de las figuras más visibles del PRI en Sinaloa y actualmente forma parte del Congreso del Estado, donde encabeza la Comisión de Protocolo y Régimen Orgánico Interior. Además, participa en áreas relacionadas con fiscalización, participación ciudadana y disciplina parlamentaria.

Licenciada en Derecho y con estudios de posgrado en gestión pública, su trayectoria ha estado ligada tanto a la actividad legislativa como a proyectos enfocados en juventudes, participación ciudadana y prevención de la violencia contra las mujeres.

Antes de llegar al Congreso estatal también desempeñó cargos en el ámbito municipal y dentro de la estructura partidista del PRI.

La propia legisladora descartó que la aparición de la corona fúnebre tenga relación con conflictos personales o comerciales; según declaró, no identifica diferencias particulares con alguna persona y considera que sus posicionamientos públicos han estado dirigidos exclusivamente a temas relacionados con la vida política y gubernamental del estado.