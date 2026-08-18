Lo más importante de la mañanera de la presidente Sheinbaum hoy martes 18 de agosto, resumen EN VIVO

Hoy martes 28 de agosto de 2026, Azteca Noticias te brinda el resumen con lo más relevante informado en la conferencia mañanera de la presidente Claudia Sheinbaum, realizada en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, en la Ciudad de México.

Visas son asunto entre individuos; retiro de visa a Andy López Beltrán es asunto político

Sobre si el gobierno de México ha pedido a su similar de Estados Unidos una relación de funcionarios a quienes les han retirado la visa, Claudia Sheinbaum, presidente de México, aseguró que el Departamento de Estado le informó que la solicitud y retiro de visas no son un asunto de Estado, sino de dicho gobierno con el individuo.

Destacó que no cuentan con información brindada por la embajada estadounidense sobre funcionarios mexicanos a los que les hayan retirado la visa.

Añadió que el gobierno mexicano no ha investigado la relación entre el huachicol y Andy López Beltrán y reiteró que el retiro de la visa al expresidente Andrés Manuel López Obrador se trata de “un asunto político, no tiene que ver con otros temas, es de injerencia en los asuntos de México”.

Presumen aumento en consultas en el sistema público de salud

Los funcionarios del IMSS, IMSS-Bienestar e ISSSTE presumieron un aumento del 60% en el número de consultas de especialidad en los meses de enero a julio de 2026 en comparación con el mismo periodo del 2022.