Mañanera de la presidente Sheinbaum hoy miércoles 1 de julio: Futuro del T-MEC

Como cada mañana, la administración federal abrió las puertas de Palacio Nacional para dar seguimiento a los asuntos prioritarios de la agenda nacional y desglosar las acciones en marcha del gobierno de la república. Desde el Salón de la Tesorería, los integrantes del gabinete compartieron los reportes correspondientes a sus respectivas áreas antes de abrir los micrófonos para responder a las preguntas de los medios de comunicación. En Azteca Noticias te traemos el minuto a minuto y los detalles de la jornada.

¿De qué trató la mañanera de Sheinbaum de hoy miércoles 1 de julio de 2026?

Sobre el T.MEC indica que más tarde habrá una reunión virtual entre el embajador Jamieson Greer, y Dominic LeBlanc, y Marcelo Ebrard. Sobre la prórroga de 16 o la revisión anual en caso de que no se prorrogue. "No es una fecha límite hoy, sino que en todo caso puede continuar por 10 años con revisiones anuales. Si en un futuro las tres partes pueden acordar prorrogar la vigencia por 16 años del T-MEC". En ese sentido, explicó que si EU decide no prorrogarlo por 16 años, continuará por 10 años, pues no se acabaría el tratado.

Sobre el Mundial y el triunfo de ayer de México frente a Ecuador, la presidente felicita a la Selección, dieron todo en la cancha y es un orgullo para los mexicanos. Recuerda que ella señaló que quien no quiere a México le va a ir mal. Debemos estar orgullosos de ser mexicanos, no sentirnos menos que nadie.

Nuevamente sobre el tema del T-MEC, mencionó que si EU no quiere que se prorrogue por 16 años más el T-MEC, entra en un proceso de revisión que sería anual. Por encima del tratado hay dos aranceles que puso EU a México, fuera del tratado. Seguiría 10 años vigente, el tema es qué se revisaría Reitera que mañana acude a la mañanera Marcelo Ebrard.