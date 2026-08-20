¿De qué trató la mañanera de la presidente Sheinbaum este jueves 20 de agosto? Resumen EN VIVO

El gabinete federal presentó el desglose de resultados de sus programas prioritarios en Palacio Nacional y abrió el espacio de preguntas a los medios para responder sobre los temas más sensibles de la coyuntura. En Azteca Noticias te traemos los datos precisos y el resumen de la sesión al momento.

¿De qué trató la mañanera de Sheinbaum de hoy jueves 20 de agosto de 2026?