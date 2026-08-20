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¿De qué trató la mañanera de la presidente Sheinbaum este jueves 20 de agosto? Resumen EN VIVO

Sigue al instante las novedades informadas desde la Tesorería este jueves 20 de agosto. Consulta las cifras clave presentadas y las respuestas de la presidente en directo.

Mañanera Sheinbaum: Resumen EN VIVO.
Mañanera Sheinbaum: ¿De qué trató este jueves 20 de agosto? Resumen EN VIVO|Gobierno de México.

Escrito por: América López

Con información de: Agustín Rodríguez

El gabinete federal presentó el desglose de resultados de sus programas prioritarios en Palacio Nacional y abrió el espacio de preguntas a los medios para responder sobre los temas más sensibles de la coyuntura. En Azteca Noticias te traemos los datos precisos y el resumen de la sesión al momento.

¿De qué trató la mañanera de Sheinbaum de hoy jueves 20 de agosto de 2026?

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