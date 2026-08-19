Extradición confirmada: Argentina entregará a México a Fernando Farías Laguna para comparecer en el Penal del Altiplano

El gobierno de la República Argentina autorizó el traslado e inminente entrega a las autoridades mexicanas del contraalmirante Fernando Farías Laguna, señalado como uno de los presuntos operadores principales de una red transnacional de huachicol fiscal que provocó un desfalco superior a los 600 millones de pesos al erario público.

Tras gestiones bilaterales apoyadas por agencias de Estados Unidos, el oficial naval será custodiado por elementos de la Interpol para comparecer ante un juez de control federal en el Penal de Máxima Seguridad del Altiplano, en el Estado de México, donde se determinará su situación jurídica e imputación por delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos.

Desestiman recursos de defensa frente al proceso de expulsión y extradición

La entrega del exmandó naval se concreta luego de que la representación legal del imputado en Buenos Aires, encabezada por el abogado Pablo Hourbeigt, interpusiera un recurso jerárquico ante la Dirección Nacional de Migraciones para frenar la orden de expulsión. En el documento de impugnación, presentado formalmente el pasado 18 de agosto de 2026, la defensa argumentó que Farías Laguna sufría violaciones al debido proceso, fallas graves de representación técnica y un entorno de presunta persecución política. No obstante, los señalamientos sobre su ingreso con documentación falsa, la vigencia de la Ficha Roja de Interpol y la solicitud formal del Juzgado Federal de Almoloya de Juárez prevalecieron para dar viabilidad al traslado internacional.

Comparecencia inminente en el Penal del Altiplano

Con la luz verde de los tribunales y autoridades migratorias sudamericanas, el trasladado arribará a territorio mexicano entre el 20 y 21 de agosto de 2026 para quedar a disposición de las autoridades judiciales. La audiencia inicial en el Centro de Justicia Penal Federal del Altiplano marcará el arranque del juicio formal por las acusaciones de contrabando masivo de combustible. El caso mantiene una alta expectativa política y social debido a los testimonios ministeriales que salpican a altos mandos navales y funcionarios gubernamentales en la operación de las aduanas marítimas, como es el caso de Andy López Beltrán.

