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Mañanera de presidente Sheinbaum: ¿Cuál es la postura ante la incertidumbre del T-MEC?

Aquí te traemos el resumen completamente en vivo de la mañanera de la presidenta hoy jueves 2 de julio; entérate antes que nadie de la postura de México tras las declaraciones de Trump.

Mañanera de Sheinbaum: Respuesta a decisión de Trump por T-MEC.
Mañanera de Sheinbaum: Respuesta a decisión de Trump por T-MEC hoy 2 de julio|Gobierno de México.

Escrito por: América López

Como cada mañana, la administración federal abrió las puertas de Palacio Nacional para dar seguimiento a los asuntos prioritarios de la agenda nacional y desglosar las acciones en marcha del Gobierno de la República. Desde el Salón de la Tesorería, los integrantes del gabinete compartieron los reportes correspondientes a sus respectivas áreas antes de abrir los micrófonos para responder a las preguntas de los medios de comunicación. En Azteca Noticias te traemos el minuto a minuto y los detalles de la jornada.

¿De qué trató la mañanera de Sheinbaum de hoy jueves 2 de julio de 2026?

Toma la palabra, Marcelo Ebrard, secretario de Economía. Informa sobre la reunión de ayer del T-MEC. Señala que fue la primera vez que los tres países estuvieron en la misma reunión. Aclaró que se realizará una revisión anual. No es inusual este planteamiento.

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