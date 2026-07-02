Mañanera de presidente Sheinbaum: ¿Cuál es la postura ante la incertidumbre del T-MEC?
Aquí te traemos el resumen completamente en vivo de la mañanera de la presidenta hoy jueves 2 de julio; entérate antes que nadie de la postura de México tras las declaraciones de Trump.
Como cada mañana, la administración federal abrió las puertas de Palacio Nacional para dar seguimiento a los asuntos prioritarios de la agenda nacional y desglosar las acciones en marcha del Gobierno de la República. Desde el Salón de la Tesorería, los integrantes del gabinete compartieron los reportes correspondientes a sus respectivas áreas antes de abrir los micrófonos para responder a las preguntas de los medios de comunicación. En Azteca Noticias te traemos el minuto a minuto y los detalles de la jornada.
¿De qué trató la mañanera de Sheinbaum de hoy jueves 2 de julio de 2026?
Toma la palabra, Marcelo Ebrard, secretario de Economía. Informa sobre la reunión de ayer del T-MEC. Señala que fue la primera vez que los tres países estuvieron en la misma reunión. Aclaró que se realizará una revisión anual. No es inusual este planteamiento.
A revisión anual el T-MEC tras tensiones políticas: El secretario de Economía, @m_ebrard, confirmó que ante la negativa de #EstadosUnidos de extender la vigencia del tratado por 16 años más, México, EU y Canadá mantendrán revisiones anuales durante los próximos 10 años, fijando… pic.twitter.com/AoRZw69Oay— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 2, 2026