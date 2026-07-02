Mañanera de presidente Sheinbaum: ¿Cuál es la postura ante la incertidumbre del T-MEC?

Como cada mañana, la administración federal abrió las puertas de Palacio Nacional para dar seguimiento a los asuntos prioritarios de la agenda nacional y desglosar las acciones en marcha del Gobierno de la República. Desde el Salón de la Tesorería, los integrantes del gabinete compartieron los reportes correspondientes a sus respectivas áreas antes de abrir los micrófonos para responder a las preguntas de los medios de comunicación. En Azteca Noticias te traemos el minuto a minuto y los detalles de la jornada.

¿De qué trató la mañanera de Sheinbaum de hoy jueves 2 de julio de 2026?

Toma la palabra, Marcelo Ebrard, secretario de Economía. Informa sobre la reunión de ayer del T-MEC. Señala que fue la primera vez que los tres países estuvieron en la misma reunión. Aclaró que se realizará una revisión anual. No es inusual este planteamiento.