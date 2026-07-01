Donald Trump decide no renovar el T-MEC: Activarán la cláusula de supervivencia de 10 años

La incertidumbre comercial en América del Norte ha alcanzado su punto más crítico. Este 1 de julio de 2026, fecha estipulada para la revisión conjunta del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el gobierno de los Estados Unidos determinó no renovar el acuerdo en su forma actual. La drástica decisión fue oficializada mediante una declaración del embajador estadounidense, Greer, tras una reunión virtual sostenida hoy por la Comisión de Libre Comercio de la USMCA para discutir el funcionamiento del pacto.

"Los Estados Unidos no aceptaron renovar el USMCA en su forma actual. Como resultado, el USMCA no se renueva", puntualiza el comunicado emitido por la representación de Washington, argumentando que continuarán trabajando con México y Canadá para abordar las deficiencias del acuerdo y los déficits comerciales. No obstante, el embajador Greer aclaró que el tratado permanece en vigor a la espera de que se resuelvan estos problemas o se declare una terminación formal.

La cláusula de extinción: El periodo de 10 años que le resta al T-MEC

Por su parte, el secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, ofreció un mensaje para detallar el panorama legal y calmar los mercados, confirmando que sostuvo una conversación con Jameson Green de la USTR de EE. UU., así como con las delegaciones de Canadá y México. El funcionario mexicano enfatizó que ningún país ha notificado su salida del acuerdo, mismo que requiere informar con seis meses de anticipación, un escenario que descartó por completo.

Resultados de la conversación con Jamieson Greer ( USTR) y Dominic LeBlanc ( Canadá) sobre el futuro del TMEC : pic.twitter.com/YKXzWx1Qds — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) July 1, 2026

Al no existir unanimidad para extender el T-MEC por un nuevo periodo de 16 años, la vigencia del acuerdo entra automáticamente en el segundo esquema previsto por el propio documento jurídico. Marcelo Ebrard explicó a detalle qué pasará legalmente y bajo qué condiciones operará el comercio a partir de este momento:



Vigencia garantizada hasta 2036: El secretario de Economía enfatizó que el tratado actual se mantiene plenamente vigente por los próximos 10 años. "Mañana 2 de julio... vas a seguir funcionando el tratado como está previsto hoy. No habría ninguna modificación", aseguró, reiterando que el comercio binacional seguirá apegado a las reglas existentes.

El secretario de Economía enfatizó que el tratado actual se mantiene plenamente vigente por los próximos 10 años. "Mañana 2 de julio... vas a seguir funcionando el tratado como está previsto hoy. No habría ninguna modificación", aseguró, reiterando que el comercio binacional seguirá apegado a las reglas existentes. Mecanismo de revisión anual: Al irse por el carril de la vigencia acordada hasta 2036, los tres países iniciarán una dinámica inédita de revisiones anuales obligatorias. Según el diseño del tratado, la lógica de estos encuentros es ir reduciendo año con año los temas en disputa y los cambios pendientes mediante aproximaciones y acuerdos mutuos.

Al irse por el carril de la vigencia acordada hasta 2036, los tres países iniciarán una dinámica inédita de revisiones anuales obligatorias. Según el diseño del tratado, la lógica de estos encuentros es ir reduciendo año con año los temas en disputa y los cambios pendientes mediante aproximaciones y acuerdos mutuos. La ventana para recuperar los 16 años: Ebrard aclaró que este freno de la administración Trump no es definitivo para la vida del tratado, ya que las tres partes tienen la facultad legal de ponerse de acuerdo en cualquier momento de los próximos 10 años para extender formalmente el pacto por otros 16 años más.

Por último, dio a conocer que mañana se presentará en la conferencia mañanera para frecer un informe más detallado sobre la situación.