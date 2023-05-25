Detectan mancha solar cuatro veces más grande que la Tierra: ¿Podría generar apagones?

La comunidad astronómica mundial estudia una mancha solar que es considerada cuatro veces más grande que el planeta Tierra y la cual puede observarse sin necesidad de un telescopio, pero siempre con gafas especiales para evitar daños a la salud, según la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, (NASA, por sus siglas en inglés).

Nombrada como AR3310, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés) monitorea su actividad tras confirmar que existe un 20% de probabilidad de que la mancha genere una llamarada solar de clase X, un fenómeno que puede desatar apagones en las ondas de radio en todo el planeta, así como tormentas de radiación.

"Una llamarada solar es una explosión en el Sol que ocurre cuando la energía almacenada en campos magnéticos torcidos (usualmente localizados encima de las manchas solares) es soltada repentinamente. Las llamaradas producen un estallido de radiación a través del espectro electromagnético, desde las ondas de radio hasta los rayos-X y los rayos-gamma", explica la NASA al confirmar la importancia de analizar la mancha solar.

¿Qué es una mancha solar?

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio define las manchas solares como áreas que se ven oscuras en la superficie del Sol y suelen ser más sombríos porque están "más frías" que otras partes de la superficie. Otro aspecto característico es su temperatura que logra alcanzar los 6 mil 500 grados Fahrenheit, cifra similar a la que registra el llamado Astro Rey en algunos puntos.

What's the Sun up to right now? Here's a view of the Sun today taken in ultraviolet light by NASA's Solar Dynamic Observatory. Over the past 24 hours, the Sun has produced 9 coronal mass ejections and 1 solar flare. pic.twitter.com/OmQPAtgbTp — NASA Sun & Space (@NASASun) May 17, 2023

Aún así, estas son consideradas como zonas relativamente frías en el espacio."Estos campos magnéticos son tan fuertes que evitan que parte del calor que hay dentro del Sol alcance la superficie", añade.

¿Cómo afectan las erupciones solares?

Estos fenómenos están bajo estudio porque se consideran las "explosiones más energéticas del sistema solar". Por esta razón, la radiación que emite tiene una agravante directa sobre la Tierra. Según la NASA, la llamarada solar viaja a nuestro planeta en tan solo ocho minutos, causando estos efectos en la atmósfera:

