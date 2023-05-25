La NASA dice que los anillos de Saturno están desapareciendo

Los icónicos anillos de Saturno podrían dejar de existir en el futuro según informó la NASA. De acuerdo con los expertos, esto pasaría en cientos de millones de años, poco tiempo comparado con los más de 4 mil millones de años que lleva de existencia nuestro sistema solar.

Esto sucedería debido a que el material del que están conformados los anillos de Saturno es arrojado a ese planeta por meteoritos que llegan desde otras partes del espacio.

Recent studies from @NASAAmes shed new light on Saturn’s rings, pointing to evidence that the rings—comprised of almost entirely pure ice—are a relatively new addition to the gas giant and may only last a few 100 million years more. https://t.co/LDqYbAHLPz pic.twitter.com/jmTEsF6elh — NASA (@NASA) May 22, 2023

¿De qué están hechos los anillos de Saturno?

Los siete anillos de Saturno están compuestos en su mayor parte por hielo y solo un pequeño porcentaje pertenece al polvo rocoso creado en el espacio por fragmentos rotos de asteroides y micrometeoroides. Estos fragmentos, similares a granos de arena, chocan con partículas de los anillos de Saturno y crean escombros flotantes a medida que el material de los anillos órbita el planeta.

A lo largo de 13 años, el Analizador de Polvo Cósmico de la misión Cassini fue capaz de recoger 163 granos de polvo procedentes de más allá del sistema de Saturno mientras giraban alrededor del gigante gaseoso.

Los anillos de saturno fueron nombrados en el orden de su descubrimiento. no en el que están realmente. Son: E, G, F, A, B, C y D.

“Si nos fijamos en el sistema de satélites de Saturno, hay otros indicios de que algo espectacular ocurrió allí en los últimos cientos de millones de años. Si los anillos de Saturno no son tan antiguos como el planeta, eso significa que algo ocurrió para formar su increíble estructura, y eso es muy emocionante de estudiar”. Richard Durisen, profesor emérito de Astronomía en la Universidad de Indiana Bloomington.

Misión Cassini

Cassini fue una misión de investigación espacial colaborativa de NASA, la Agencia Espacial Europea y la Agencia Espacial Italiana con el objetivo de estudiar el planeta, los anillos de Saturno y sus satélites naturales.

La sonda Cassini fue lanzada en 1997 al espacio tardó en llegar siete años a Saturno, en 2004. La investigación duró 20 años. En la parte final de la misión, cuando la nave completó 22 órbitas en las que pasó entre Saturno y sus anillos, los investigadores pudieron obtener datos sobre cuántos meteoroides contaminan los anillos, la masa de los propios anillos y la velocidad a la que el material de los anillos llueve sobre el planeta. Finalmente la sonda espacial de la NASA Cassini se estrelló contra la atmósfera del gigante gaseoso en 2017.

¿Cómo es Saturno?

Saturno es el sexto planeta del sistema solar y el segundo más grande del mismo después de Júpiter. Saturno también es nueve veces más grande que la Tierra. Tiene 83 lunas en órbita, 63 conocidas y 20 que aún esperan confirmarse. La más grande de ellas recibió el nombre de Titán. Su atmósfera está compuesta por hidrógeno y helio, por lo que respirar su aire mataría a un humano.

En la atmósfera superior, sobre el ecuador del planeta, los vientos alcanzan los 500 metros por segundo, casi cinco veces más potentes que los huracanes más fuertes de la Tierra.

Saturno no tiene una superficie como tal, ya que todo son gases. En distintas partes de la atmósfera las temperaturas cambian de heladas a extremadamente calientes y la presión supera la de las fosas marianas, el lugar más profundo que se conoce de los océanos del planeta Tierra.

Por su parte Titán, la luna más grande de Saturno tiene dunas de hidrocarburo, tan grandes como las de arena en la Tierra. Posee ríos y lagos, que en lugar de agua tienen metano y etano líquidos, mientras que los volcanes en ese satélite natural arrojan agua en vez de lava.

