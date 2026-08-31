¡Alerta por mangos! Retiran cientos de cajas por salmonela en estas ciudades

Cientos de cajas de mangos fueron retiradas del mercado en Estados Unidos ante el riesgo de contaminación con salmonela, luego de que una revisión de seguridad alimentaria detectara la presencia de la bacteria en frutos procedentes del mismo campo de cultivo; el producto llegó a tiendas comerciales de Connecticut, Nueva York, Nueva Jersey y Pensilvania.

El retiro involucra 302 cajas de mangos tamaño 9, comercializadas en esos estados entre el 10 y el 21 de agosto de 2026; aunque hasta ahora no se han reportado personas enfermas relacionadas con estos frutos, las autoridades y la empresa pidieron revisar cuidadosamente el producto antes de consumirlo.

¿Cómo identificar los mangos que fueron retirados?

Los mangos involucrados pueden encontrarse en cajas de la marca Martina; además, cada pieza cuenta con una etiqueta azul claro que permite reconocer el producto.

En el adhesivo aparecen los datos Agrofepac, “Produce of Mexico”, el número PLU 4584 y el código UPC 07503061948050; estos identificadores son la principal referencia para saber si los mangos forman parte del retiro.

La empresa responsable, Panorama Produce, decidió retirar el producto después de que un muestreo de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) encontrara salmonela en mangos provenientes del mismo campo.

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¿Qué riesgo existe por consumir mangos con salmonela?

La salmonela puede provocar síntomas como fiebre, diarrea, náuseas, vómito y dolor abdominal; en algunos casos la diarrea puede presentar sangre.

El riesgo puede ser mayor para niños pequeños, adultos mayores, personas debilitadas y quienes tienen un sistema inmunitario comprometido; en situaciones poco frecuentes, la infección puede avanzar y provocar complicaciones más severas.

¿Qué hacer si tienes estos mangos en casa?

La recomendación es no consumirlos. Quienes identifiquen un producto que coincida con los datos del retiro deben desecharlo o devolverlo al establecimiento donde fue comprado.

Panorama Produce informó que el retiro es voluntario y se realiza en coordinación con la FDA; además, puso a disposición de los consumidores un correo electrónico para resolver dudas sobre el producto.