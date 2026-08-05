Anuncian retiro de chiles jalapeños por precaución ante brote de salmonela

Un lote de chiles jalapeños fue retirado del mercado de manera preventiva ante su posible relación con un brote de salmonela que ya suma 110 casos; autoridades sanitarias mantienen abierta la investigación para determinar qué alimento provocó los contagios.

La medida se aplicó en Estados Unidos, donde la cadena de restaurantes Chipotle retiró los chiles de sus establecimientos en Minnesota y otros puntos que recibieron el mismo producto; la empresa tomó la decisión después de identificar un lote común como posible vínculo entre los casos investigados.

Así detectaron a los chiles jalapeños entre los productos investigados

Tras conocer el brote, Chipotle comenzó a revisar el origen y recorrido de los ingredientes utilizados en sus restaurantes; durante ese rastreo encontró que un mismo lote de chiles jalapeños aparecía entre los productos que podían tener relación con los casos .

Ante esa coincidencia, la empresa decidió retirarlos y sustituirlos por chiles procedentes de otros productores mientras avanzan los análisis; hasta ahora, la compañía no ha revelado públicamente quién suministró el lote investigado.

Retiran chiles jalapeños del mercado por posible relación con brote de salmonela en Minnesota, Estados Unidos; investigan 110 casos en restaurantes Chipotle|Especial

Brote de salmonela ya suma 110 casos en Minnesota

El Departamento de Salud de Minnesota contabiliza 110 personas relacionadas con el brote; de 84 pacientes entrevistados durante la investigación, 75 indicaron que habían comido en Chipotle entre el 14 de junio y el 14 de julio.

Sin embargo, el rastreo sanitario va más allá de esta cadena; existen indicios de que el alimento responsable también pudo servirse en otros restaurantes de comida estilo mexicano, por lo que la FDA trabaja para identificar su procedencia y reconstruir su distribución.

Las autoridades estatales señalaron que actualmente no existe preocupación por una nueva exposición dentro del restaurante, aunque anticiparon que el número de casos contabilizados todavía podría aumentar debido al tiempo que requiere identificar epidemiológicamente las infecciones.

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¿Cuáles son los síntomas de una infección por salmonela?

Entre los principales síntomas de una infección por salmonela se encuentran la diarrea, fiebre y calambres estomacales; algunos grupos pueden enfrentar mayores complicaciones, especialmente niños pequeños, adultos mayores y personas con sistemas inmunitarios debilitados.

Por ahora, la investigación continúa y existe una diferencia importante: los chiles jalapeños fueron retirados como medida preventiva, pero no han sido identificados oficialmente como el alimento contaminado.

CON INFORMACIÓN DE REUTERS...