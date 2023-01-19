Policías y manifestantes se enfrentan durante la toma de Lima en Perú

Miles de ciudadanos llegaron este jueves a la capital de Perú y realizaron la “toma de Lima” en una nueva protestas contra el gobierno y el congreso, lo que provocó un enfrentamiento entre manifestantes y policías.

Los peruanos llegaron a Lima desde varias partes de Perú, principalmente de las regiones mineras del sur; acudieron en autobuses y hasta caminando, pero todos portando banderas y pancartas criticando al gobierno, exigiendo la renuncia de Dina Boluarte y justicia por los 43 muertos en regiones de Puno, Cusco y Ayacucho.

Los manifestantes llamaron a esta nueva protestas la “toma de Lima”, por lo que miles de policías también se reunieron en la capital de Perú para velar por la seguridad en la ciudad.

El jefe de la Región Policial Lima, Víctor Zanabria, informó por Twitter que el número de policías que custodiaron las movilizaciones del jueves fue de 11 mil 800 agentes. "Esto no afectará el funcionamiento normal de las comisarías, cuyo personal se mantendrá en sus labores", destacó.

Policías lanzan gases lacrimógenos a manifestantes

Durante la “toma de Lima” los manifestantes arrojaron objetos a la policía, que a su vez respondió disparando gases lacrimógenos.

PERÚ

Gobierno ilegítimo de Dina Boluarte ordenó desplegar más de 10.000 efectivos policiales para resguardar y controlar la llamada 'Toma de Lima' marcha multitudinaria de la ciudadanía y organizaciones sociales para exigirle renunciar y convocar de inmediato elecciones" pic.twitter.com/MbzuZZ1jQH — Walter Martínez (@WalterDossier) January 19, 2023

La policía aumentó la vigilancia en vías de ingreso a Lima y los líderes políticos han llamado a la calma. La semana pasada el gobierno prorrogó por 30 días más el estado de emergencia en Lima y el sur regiones de Puno y Cusco, cercenando algunos derechos civiles como el libre tránsito de personas.

Las protestas estallaron luego de la destitución el 7 de diciembre del expresidente izquierdista Pedro Castillo, que intentó de forma ilegal disolver el Congreso. En los disturbios 43 personas han muerto en choques con la policía, y otros nueve más han fallecido en accidentes relacionados con las protestas.

Los manifestantes demanda el cierre del Congreso de Perú, una nueva Constitución, elecciones generales anticipadas rápidas y la liberación del expresidente izquierdista Pedro Castillo, quien fue destituido y arrestado el 7 de diciembre tras intentar disolver de forma ilegal el Congreso.

