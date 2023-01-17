Protestas en Perú frenan ingreso de insumos y transporte de cobre

Un bloqueo de carreteras en los Andes de Perú, originado por las protestas antigubernamentales del país, han frenado el ingreso de insumos y el transporte de concentrados de cobre de la mina Las Bambas, de la empresa china MMG Ltd., dijo una fuente cercana a la firma.

Pese a la interrupción del transporte desde y hacia Las Bambas en la región de Apurimac, en medio de las protestas que se reactivaron en los primeros días de enero, "la producción en la mina seguirá en tanto se tenga el stock de insumos", afirmó.

Las protestas contra la presidenta Dina Boluarte se reiniciaron el 4 de enero principalmente en las regiones mineras del sur de Perú, tras una pausa por las fiestas de fin de año luego de que el expresidente izquierdista Pedro Castillo intentó disolver de forma ilegal el Congreso el 7 de diciembre de 2022.

En poco más de un mes de protestas, 42 personas, incluido un policía, han muerto en medio de violentos enfrentamientos.

Las Bambas, una de las mayores productoras del cobre del mundo, había reducido las labores de extracción de su mina desde fines de noviembre de 2022 por los constantes bloqueos que sufre de parte de comunidades que piden más beneficios a la compañía.

Perú es el segundo mayor productor mundial de cobre.

Las minas de cobre Las Bambas de MMG Ltd detuvieron sus actividades debido a los disturbios en otro sitio minero cercano, según TVPeru Noticias, citando a un líder sindical.



Lee: MMG espera invertir 2,000 millones de dólares en la problemática mina dehttps://t.co/jjlJo4Fx5o pic.twitter.com/1RqAGVwjWj — Minería en línea (@Mineriaenlinea) January 16, 2023

Ataque a minas de cobre

La semana pasada, una unidad local de la global Glencore informó que un grupo de "vándalos" atacó a su mina de cobre Antapaccay en los Andes; mientras que la empresa Minsur anunció la suspensión temporal de su mina de estaño en solidaridad por las 18 muertes durante protestas en Puno, Perú.

Una representantes de MMG reafirmó a través de un correo electrónico enviado a Reuters que "la producción en Las Bambas continúa en esta etapa con el procesamiento a plena capacidad y la extracción a un ritmo reducido".

"Continuamos monitoreando la situación y hemos movilizado la seguridad del sitio. El enfoque principal del sitio es garantizar la seguridad de nuestra gente, contratistas y la comunidad en general", señaló el correo de la compañía.

El conflicto con pobladores que viven cerca a Las Bambas alcanzó un nuevo pico a inicios del 2022, cuando residentes indígenas de dos comunidades se instalaron dentro de sus terrenos, obligando a la mina a suspender sus operaciones durante casi dos meses.

La minera ha dicho que, desde que inició operaciones en 2016, Las Bambas ha sufrido bloqueos en las vías públicas que conforman el denominado corredor minero por más de 540 días.