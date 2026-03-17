Más allá de Ucrania: Las 5 guerras invisibles que desestabilizan al mundo en 2026

Mientras la atención global se concentra habitualmente en los frentes de Ucrania o el Medio Oriente, una serie de conflictos silenciosos pero devastadores redibuja el mapa del dolor en otros rincones del planeta. Estas guerras, que van desde luchas civiles por recursos naturales hasta combates frontales contra el crimen transnacional, no solo representan una amenaza a la soberanía de sus respectivas naciones, sino que han desencadenado crisis humanitarias de una escala sin precedentes.

Ucrania e Irán no son los únicos territorios con conflictos armados en este momento. Estas son otras cinco guerras que están sucediendo en el mundo.

Pakistán y Afganistán

Pakistán ayudó a crear el Talibán para tener apoyo externo contra India. Pero ahora que se salió de control, Pakistán acusa a Afganistán de refugiar a militantes que atacan su territorio, mientras que los talibanes rechazan e invaden la frontera entre ambos países.

Guerra civil en Sudán

El ejército se enfrenta a las fuerzas de apoyo rápido, porque ambos bandos quieren el control absoluto de los recursos: oro, petróleo, tierra fértil y la transición política del país. Este conflicto ya cobró más de 150,000 vidas y ha dejado a 25 millones de personas en la peor crisis de hambre del siglo.

Etiopía y Eritrea

Etiopía es el país sin litoral más poblado del mundo y busca desesperadamente un acceso al Mar Rojo porque es una ruta económica crucial. Hay tensiones con Eritrea que bloquea su acceso al mar porque los intentos etíopes de llegar a la costa amenazan su soberanía, y ambos países tienen tropas en la frontera para controlar el territorio.

Guerra civil en Myanmar

En 2021 hubo un golpe de Estado que desató la guerra civil en Myanmar, y ahora los grupos étnicos y civiles armados están logrando derrotar al ejército en puntos clave. Luchan por restaurar la democracia y acabar con décadas de dictadura militar.

Guerra contra el crimen en Ecuador.

Esta es una guerra contra el crimen organizado y para recuperar la soberanía interna del país. El Estado ecuatoriano intenta recuperar el control de las cárceles y puertos que las bandas transnacionales usan para mover sustancias ilícitas hacia Europa y Estados Unidos.

Todos los conflictos afectan a países más allá de su territorio; dejan crisis humanitarias, económicas y diplomáticas de las cuales pueden tardar décadas en recuperarse.

