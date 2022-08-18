VIDEO: Marc Anthony pide aguardiente y le dan botellazo en concierto

Marc Anthony sufrió un pequeño incidente durante un concierto en la Feria de las Flores, en Medellín, Colombia. El cantante recibió un botellazo en plena presentación y todo por pedir un trago de aguardiente, bebida popular de ese país.

Marc Anthony estaba cantando el tema “Flor pálida”, cuando paró su concierto para decirle a la gente que le hacía falta un aguardiente, su público respondió con gritos de emoción.

Pero su deseo se cumplió cuando un fanático le lanzó un botellazo que le pegó en la pierna derecha, y al parecer la botella contenía el aguardiente que Marc Anthony había pedido.

Sin embargo, tras recibir el botellazo el intérprete de “Vivir mi vida” y “Ahora quién” hizo una señal con la mano para pedirle a los asistentes que se tranquilizarán, después se quitó los lentes y los arrojó al piso.

Finalmente, Marc Anthony siguió cantando tras recibir el botellazo en la pierna, al terminar su canción dijo “no tiren, yo me lo compro”, para evitar que le volvieran a lanzar algo. El video del momento en que Marc Anthony recibió el botellazo se volvió viral en redes sociales.

Lanzan muñeco del doctor simi durante concierto de Rosalía

Marc Anthony no es el único cantante al que le lanzaron algo durante un concierto, a la española Rosalía también le arrojaron, pero a ella un muñeco del doctor Simi, que se ha vuelto un personaje popular en México.

Durante el primer concierto de Rosalía en la Ciudad de México, la cantante española tomó una pausa para dar unas palabras a su público, en ese momento, uno de sus fans le lanzó un muñeco del doctor Simi.

La cantante tomó con un humor el regalo de sus fans y hasta se tomó fotografía con el peluche, además, no solo recibió un muñeco sino que a lo largo de su presentación le arrojaron tres personajes al escenario.

