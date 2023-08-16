“Exijo que deje de simular": Marcelo Ebrard da ultimátum a Morena sobre encuestas a favor de Sheinbaum

El aspirante para liderar la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación, Marcelo Ebrard, señaló que este miércoles 16 de agosto daría un aviso importante sobre lo que viene en la definición de Morena rumbo a las elecciones 2024.

El excanciller habló específicamente de las casas encuestadoras, mismas que se sortearán el día jueves 17 de agosto. "Todas las encuestas que conozco, aun las evidentes pagadas, que Morena tiene alta probabilidad de ganar las elecciones, tiene el respaldo de la mayor parte de la ciudadanía", mencionó.

Arriba @m_ebrard a Central Granada para dar una conferencia de prensa en donde adelantó, dará un importante #anuncio.



Está acompañado por unos 60 #simpatizantes, entre ellos, Martha Delgado, Carlos Candelaria, Daniel Millan, entre otros. pic.twitter.com/HqRpyrwD8x — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 16, 2023

Marcelo Ebrard afirma que la decisión será entre él y Claudia Sheinbaum

Señaló que, siguiendo esa lógica, el ganador de las corcholatas será el próximo presidente de México tras la salida de Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Afirmó que está adelante de Claudia Sheinbaum, ya que "nosotros no pagamos encuestas".

Marcelo Ebrard exige a Morena que deje de simular encuestas a favor de Sheinbaum

"Si Morena no actúa, porque ojo, no lo ha hecho, desde noviembre del año pasado, entramos a la fase decisiva (...). Permitan que la ciudadanía libremente elija, suspendan inmediatamente lo que están haciendo". "¿Qué necesidad, qué caso tiene comprometer todo aquello por lo que hemos luchado"?", destacó.

Exijo a la dirigencia de Morena haga cumplir los acuerdos firmados.En los últimos días vemos un incremento del acarreo, brigadeos por parte incluso de servidores públicos , campaña sucia e intimidación. La razón es que les vamos a ganar la encuesta y quieren impedirlo. Mañana… — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) August 16, 2023

Asimismo, señaló que se encuentran en focos rojos, por lo que urgió al partido guinda que actúe a la altura del Movimiento y se les comunique a las diferentes dependencias, federales, estatales y municipales, que tienen que respetar el acuerdo que se firmó.

Ebrard recuerda elecciones 2012, cuando apoyó a AMLO

El morenista pidió que se respeten las encuestas, además de que afirmó que es alguien íntegro y honesto, pues ha sido el único que ha aceptado el resultado adverso en una encuesta por la candidatura a la Presidencia, fue a favor del actual mandatario López Obrador en las elecciones de 2012.

¿Cuándo se realizarán las encuestas de Morena?

Los recorridos de las seis corcholatas terminan el próximo 27 de agosto. El 28 entran en periodo de veda, donde no puede haber manifestación pública de los aspirantes.

Posteriormente, del 28 de agosto al 3 de septiembre, se realizará el levantamiento de estudio demoscópico de la comisión de encuestas y de 4 casas encuestadoras sorteadas.

Del 4 al 6 de septiembre habrá un proceso e integración del resultado, el último día se dará la presentación de la conclusión sobre quién será el coordinador de la Defensa de la 4T.