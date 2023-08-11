¿Claudia Sheinbaum o Marcelo Ebrard? Conoce a la ‘corcholata’ que más idiomas habla

Las elecciones 2024 se acercan, por esto las ‘corcholatas’ que buscan liderar la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación continúan de gira alrededor del país, esto ha despertado algunas dudas sobre los aspirantes, especialmente a los idiomas que habla Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum.

A pesar de que nunca han hecho publico cuántos idiomas hablan, durante su trayectoria política se les ha podido ver en distintas entrevistas en las que sorprendieron por el manejo de un segundo idioma y su fluidez al hacerlo.

¿Qué idiomas habla Claudia Sheinbaum?

Durante su etapa como jefa de gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, mostró que domina el inglés, en reiteradas ocasiones fue invitada a entrevistas en las que sorprendió hablando el idioma; sin embargo, se presume que lo perfeccionó cuando viajó a Estados Unidos para realizar un doctorado en Lawrence Berkeley Laboratory.

De momento se desconoce si Sheinbaum domina otro idioma, sin embargo, los seguidores de la integrante del partido guinda han expresado su apoyo de cara a las elecciones internas.

¿Qué idiomas habla Marcelo Ebrard?

La trayectoria de Marcelo Ebrard en la política es amplia y en los últimos años mantuvo una intensa actividad en TikTok, lo que le permitió a los ciudadanos conocer más al excanciller y también aprender algunos datos curiosos de él; en 1984 se recibió como licenciado en Relaciones Internacionales, carrera que lo ayudó a fortalecer algunos idiomas, entre los que destaca el inglés y el francés, aunque este último lo fortaleció cuando estudió en la École Nationale d'Administration en París, Francia la especialidad en Administración Pública.

¿Quiénes son los aspirantes de Morena a la candidatura presidencial para 2024?

El proceso interno de Morena se definirá en menos de un mes, por esto las corcholatas mantienen una intensa actividad les permitiría ser elegidos para liderar la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación, los aspirantes son:



Manuel Velasco

Adán Augusto López Hernández

Ricardo Monreal

Marcelo Ebrard

Claudia Sheinbaum

Gerardo Fernández Noroña

Los lineamientos de Morena establecen que el candidato será elegido el próximo domingo 3 de septiembre, previamente se realizarán cinco encuestas que serán aplicadas en los ciudadanos.