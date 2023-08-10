Corcholatas de Morena: ¿Cuáles fueron las actividades de los aspirantes hoy 10 de agosto?

A poco menos de un mes de que termine el proceso interno de Morena en donde los aspirantes del partido guinda y sus aliados, Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido del Trabajo (PT), buscan liderar la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación, las corcholatas siguen recorriendo México y el mundo.

Hoy jueves 10 de agosto, Fuerza Informativa Azteca (FIA) te ofrece un recorrido puntual de las actividades de los aspirantes que participan en el proceso de las corcholatas de Morena, que son:



Manuel Velasco

Adán Augusto López Hernández

Ricardo Monreal

Marcelo Ebrard

Claudia Sheinbaum

Gerardo Fernández Noroña

Adán Augusto López estará en Zacatecas y Durango

A lo largo de este jueves 10 de agosto, el aspirante Adán Augusto López viajará rumbo a Zacatecas y Durango donde tiene programadas las siguientes actividades en busca de liderar la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación:



Asamblea informativa en Fresnillo, Zacatecas, a las 13:00 horas

Asamblea informativa en Sombrerete, Zacatecas, a las 15:00 horas

Asamblea informativa en Durango a las 19:00 horas

Hace poco más de un año, Monterrey vivió una etapa difícil con la crisis del agua: pero con voluntad, trabajo y coordinación, logramos garantizar el suministro para toda la ciudad y su zona metropolitana.



Muchos son los retos que enfrenta Nuevo León, pero mayores aún son las… pic.twitter.com/Jqm0yZbusZ — Adán Augusto López H (@adan_augusto) August 10, 2023

¿Dónde estará Manuel Velasco este jueves?

Manuel Velasco continúa su gira rumbo a las elecciones internas de Morena en Estados Unidos. Este jueves 10 de agosto la corcholata verde del PVEM, se encuentra en Los Ángeles. Tal como dio a conocer en días pasados, se reunirá con la comunidad migrante del país norteamericano.

¿Cuáles son las actividades de Claudia Sheinbaum programadas para hoy?

Claudia Sheinbaum regresa a San Luis Potosí en busca de continuar en el proceso interno de Morena, que definirá al candidato rumbo a las elecciones presidenciales de 2024. De acuerdo con la agenda de la aspirante, este jueves tiene programadas las siguientes actividades:



Encuentro con agricultores y ganaderos de la Huasteca Potosina en el “Cerro de la Dicha”, en Ébano, San Luis Potosí, a las 10:35 horas

Asamblea informativa en el Teatro del Pueblo de Ciudad Valles, San Luis Potosí, a las 16:00 horas

Visitamos el municipio de Ébano, cuna del petróleo en nuestro país y escenario de una de las batallas más importantes de la Revolución Mexicana. Hablamos con agricultores, ganaderos y cañeros sobre sus necesidades. pic.twitter.com/8TrKc2SWoc — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) August 10, 2023

Ricardo Monreal agradece apoyo a la ciudadanía durante recorridos por México

En búsqueda de liderar la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación este jueves 10 de agosto, el aspirante Ricardo Monreal agradeció a la ciudadanía por su apoyo durante sus recorridos por México, pero en especial al artista oaxaqueño Fernando Andriacci, quien le regaló una de sus obras.

Durante mis recorridos por el país he recibido distintas muestras de cariño. Le agradezco al artista oaxaqueño Fernando Andriacci (@andriaccioax) por esta pintura del Santo Niño de Atocha, que protege nuestra lucha. pic.twitter.com/EHpCX0uWKN — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) August 10, 2023

Marcelo Ebrard sigue su recorrido en Chiapas

El aspirante Marcelo Ebrard sigue su gira por México, esta vez haciendo una parada en Chiapas, donde ha presentado a los simpatizantes del partido guinda, los beneficios del 'Pasaporte Violeta'. Según la agenda de la corcholata de Morena para este jueves tiene programadas actividades como:



Inauguración de la Casa Violeta en San Cristóbal de las Casas , Chiapas, a las 16:10 horas.

¿Cuándo eligiera Morena a su candidato rumbo a las elecciones 2024?

De acuerdo con los lineamientos de Morena, se elegirá al candidato que represente al partido guinda y sus aliados en el proceso electoral de 2024 el próximo domingo 3 de septiembre.

El candidato será elegido por medio de cinco encuentras, que comenzaran a aplicarse a la ciudadanía a partir del lunes 28 de agosto, solo un día después de que finalice el recorrido de los aspirantes por México.

¿Cómo será el proceso de Morena para elegir a su candidato?

Morena elegirá al líder de la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación, o bien, al candidato que representará a Morena en las elecciones presidenciales 2024 por medio de 5 encuestas, las cuales, se estipuló serán inapelables por los aspirantes.

