Lo que hay que saber de la marcha de AMLO del 27 de noviembre

Este 27 de noviembre de 2022 se realizará la marcha de AMLO, estos son los detalles que debes conocer si deseas acudir.

El pasado 16 de noviembre durante la mañanera, López Obrador informó que se realizaría una movilización con motivo de su cuarto año de gobierno, el cual se cumple el 1 de diciembre, sin embargo, dijo que a petición de la ciudadanía recorrería la fecha tres días.

Horario de la marcha AMLO del 27 de noviembre

El mandatario informó que la marcha iniciaría a las 9:00 horas y tendría como punto de partida el Ángel de la Independencia, ubicada en el Paseo de la Reforma.

Se planea que la marcha de AMLO culmine en el Zócalo de la Ciudad de México (CDMX).

El Presidente recomendó que las personas de la tercera edad o quienes tengan una movilidad limitada esperen al contingente que encabezará en el Zócalo.

¿Quiénes acudirán a la marcha de AMLO?

El Presidente López Obrador extendió una invitación para que todas las personas que simpatizan con el movimiento de la Cuarta Transformación acudan.

“Una marcha festiva, alegre (…) la gente viene por su propio pie, por su propia voluntad, porque son millones de mujeres, de hombres libres, conscientes que respaldan este movimiento. Sí tenemos mucho que celebrar, sobre todo por el cambio de mentalidad que hemos logrado con la revolución de las conciencias; ha sido como una gran campaña de alfabetización política”.

"Obviamente es histórica"



La jefa de Gobierno, @Claudiashein, confirma que que participará en la marcha del 27 de noviembre y aseguró que contará con la vigilancia suficiente para que se lleve a cabo de forma correcta y segura. pic.twitter.com/rH5MhIbEHX — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 16, 2022

Además, algunos funcionarios del gobierno federal ya confirmaron la asistencia a la marcha, tal es el caso del canciller Marcelo Ebrard y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Claudia Sheinbuam.

Aunque en principio el senador de Morena, Ricardo Monreal, anunció que acudiría a la marcha de AMLO, días más tardes informó que no será así, pues viajaría a España durante esos días en los que se realiza la movilización.

¿Por qué se realiza una marcha a favor de AMLO?

El Presidente rechazó que esta marcha sea en respuesta a la movilización del INE, del pasado 13 de noviembre, explicó que este movilización es para celebrar los logros alcanzados en su administración.

"La gente quiere que marchemos el 27, un domingo"



El presidente @lopezobrador_ anunció #EnLaMañanera que el 27 de noviembre encabezará una marcha para defender su #ReformaElectoral pic.twitter.com/k4rcd5SzvN — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 16, 2022

¿Dónde ver la marcha de AMLO del 27 de noviembre?

El mandatario explicó durante la mañanera del 21 de noviembre que no espera transmitir por cadena nacional la marcha, sin embargo, es posible que en sus cuentas personales realice la transmisión.