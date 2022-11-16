AMLO convoca a marcha del Ángel de la Independencia al Zócalo

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), anunció que encabezará una marcha el próximo domingo 27 de noviembre, que saldrá del Ángel de la Independencia y llegará al Zócalo de la Ciudad de México (CDMX).

En la mañanera de hoy, el Presidente López Obrador explicó que con esta marcha se busca conmemorar los cuatro años en el gobierno de México y rechazó que se trate de una respuesta a la oposición o una "muestra del músculo" del movimiento que encabeza.

"La gente quiere que marchemos el 27, un domingo"



El presidente @lopezobrador_ anunció #EnLaMañanera que el 27 de noviembre encabezará una marcha para defender su #ReformaElectoral pic.twitter.com/k4rcd5SzvN — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 16, 2022

Sobre la hora en que convocará la march a que culminará en el Zócalo, AMLO no detalló la hora exacta, pero sí aseguró que sería temprano.

"Yo la voy a encabezar, a las 9:00, para que no nos pegue mucho el sol. Para ver también si la gente está contenta con la transformación, si vamos bien. Ayuda la marcha, además ya me estoy 'hamburguesando' mucho”, declaró AMLO tras el anuncio de la marcha del próximo domingo 27 de noviembre.

AMLO rendirá informe tras marcha en el Zócalo

El mandatario explicó en la conferencia matutina que el informe de gobierno lo rendirá después de la movilización.

El Zócalo ha sido la plaza en que el mandatario ha realizado eventos como la toma de protesta como Presidente de México y para rendir su informe de labores.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ aseguró que tras la marcha de la Columna de la Independencia al Zócalo ofrecerá un informe para conmemorar que cumple cuatro años que asumió el poder. pic.twitter.com/DRxWQI0zfC — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 16, 2022

En 2019, AMLO rindió su informe de actividades a un año de que estuviera al frente de la Presidencia.

En junio de 2016 fue la última marcha que AMLO encabezó, cuando era líder nacional de Morena en apoyo al magisterio. En aquel entonces López Obrador rechazó compartir el Zócalo, por lo que la movilización inició en el Ángel de la Independencia y terminó en el Hemiciclo a Juárez.