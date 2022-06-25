Cancelan Marcha del Orgullo LGBT en Oslo tras tiroteo en un bar

La Marcha del Orgullo LGBT 2022 se canceló en Oslo, debido al tiroteo que se registró en un bar de la capital de Noruega, lo que dejó un saldo de dos muertos y al menos 20 heridos.

El tiroteo ocurrió en “London Pub”, un popular bar gay y club nocturno en el centro de la ciudad, ahí llegó la policía para acordonar el área y pidió a los testigos que se reunieran en un hotel cercano.

“Se confirmó la muerte de dos personas”, dijo el departamento de policía de Oslo. Además, tres personas resultaron gravemente heridas y el sospechoso fue detenido cerca del lugar del ataque.

PST er orientert om skytingen i Oslo natt til lørdag.

Den pågrepne er kjent for PST fra tidligere. Vi bidrar nå med all relevant informasjon vi har til Oslo PD, og jobber med å avklare om det kan være planlagt flere voldshandlinger. Foreløpig har vi ikke indikasjoner på det. — PST (@PSTnorge) June 25, 2022

Debido al tiroteo, los organizadores de la Marcha del Orgullo LGBT anunciaron que por recomendación de la policía, se canceló el desfile en Oslo y todos los eventos relacionados.

“Oslo Pride ha recibido un claro consejo y recomendación de la policía para cancelar el desfile, por lo tanto, solicitamos a todos los que hayan planeado asistir o ver el desfile, que no lo hagan”, escribieron en su cuenta oficial de Facebook.

Asimismo, enviaron condolencias a los familiares de las víctimas del tiroteo e invitaron a la comunidad a “cuidarse mutuamente y seguir las recomendaciones de la policía”.

Policía señala que tiroteo en Oslo fue por terrorismo

El sospechoso arrestado luego del tiroteo en el bar de Oslo es un islamista radicalizado que tiene antecedentes de enfermedad mental, según la policía y las redes de inteligencia de Noruega, citadas por Reuters.

El sospechoso es conocido por los servicios de seguridad desde 2015, por lo que están aportando información relevante a la policía de Oslo para esclarecer lo ocurrido.

Våre tanker går til de involverte og deres pårørende.



Politiet gjør alt vi kan for å trygge befolkningen videre.



Politiet har ingen opplysninger om en ytterligere trussel, men vi vil ha en styrket forebyggende tilstedeværelse gjennom helgen. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) June 25, 2022

El fiscal Christian Hatlo declaró que el sospechoso está acusado de terrorismo y en el pasado recibió “condenas menores”, por ese motivo se recabará la información relevante para descartar que se comentan más actos de violencia.

Según Hatlo, el cargo de terrorismo se justificó por la cantidad de muertos y heridos, y por una evaluación general que apuntan a las intenciones del sospechoso de crear “miedo grave en la población”.

Una de las personas que estaban en el bar, Bili Blum-Jansen, dijo que huyó al sótano para escapar del tiroteo y se escondió ahí junto con otras 80 a 100 personas.

“Muchos llamaron a sus parejas y familiares, se sintió casi como si se estuvieran despidiendo. Otros ayudaron a calmar a los que estaban sumamente aterrorizados”, declaró, citado por Reuters.

