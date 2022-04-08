Israel combatirá terrorismo sin concesiones: Ministro de Exteriores

Luego del ataque terrorista ocurrido la noche del jueves en la ciudad de Tel Aviv donde tres jóvenes fallecieron y hubo varios heridos, el Ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Yair Lapid, declaró en un comunicado que se combatirá el terrorismo “sin concesiones”.

El funcionario israelí señaló que se realiza una lucha unida en contra del terrorismo, en particular contra quienes los ordenan y ayudan a que se ejecuten estas deplorables acciones.

Afirmó que el terrorismo es el resultado del veneno proveniente de la constante incitación por parte de organizaciones impulsadas por una ideología de odio, misma que termina costando vidas inocentes.

“Jóvenes israelíes que nunca le hicieron daño a nadie, fueron asesinados simplemente por ser israelíes. Combatiremos el terrorismo sin concesiones”, aseguró.

Yair Lapid envió su pésame a las familias y seres queridos de las víctimas, así como sus deseos de pronta recuperación a los heridos.

Last night, murderous terror struck in the heart of Tel Aviv. Young Israelis were murdered simply for being Israelis.



This terror is the result of ongoing incitement by terrorist organizations driven by an ideology of hate. We will fight terror without compromise. — יאיר לפיד - Yair Lapid🟠 (@yairlapid) April 8, 2022

“Mi corazón está junto a las familias de los asesinados, esta mañana lloramos junto a ustedes”, dijo.

Por último, indicó que las fuerzas de seguridad en Israel están trabajando día y noche para salvaguardar la integridad y seguridad de los ciudadanos, reiterando la unión que se tiene encaminada a combatir al terrorismo.

“Estamos todos juntos, en esta lucha. El terrorismo no nos vencerá. Juntos, elevamos una plegaria por un Shabat en paz”, sentenció el Ministro de Relaciones Exteriores.

La noche del jueves se registró un tiroteo en un bar de Tel Aviv. Según los primeros informes, el atacante fue un árabe con motivos nacionalistas. Este es el cuarto atentado en Israel en los últimos días que se han cobrado la vida de 13 personas.