Tiroteo en una iglesia cerca de Birmingham, Alabama

Dos personas murieron y otra resultó herida el jueves en un tiroteo en una iglesia en un suburbio de Birmingham, Alabama, dijo la policía.

Un sospechoso, que no fue identificado públicamente, está bajo custodia, dijo el Capitán Shane Ware del Departamento de Policía de Vestavia Hills. La víctima sobreviviente está siendo tratada en un hospital por lesiones no reveladas, dijo.

Tiroteo fue en la Iglesia Episcopal de St. Stephen, Alabama

El tiroteo en la Iglesia Episcopal de St. Stephen en Vestavia Hills fue reportado alrededor de las 6:22 pm hora local, según Ware.

De acuerdo con el calendario en el sitio web de la iglesia, se programó una "Cena compartida de Boomers" para el jueves por la noche de 5 a 6:30 p.m.

"Nunca querrás que suceda algo así en tu comunidad", dijo a Advance Local el reverendo Kelley Hudlow de la Diócesis Episcopal de Alabama.

"es impactante que el tiroteo haya sucedido"

“Es impactante que haya sucedido aquí, pero vamos a amarnos y cuidarnos unos a otros y encontrar nuestro camino a seguir”, agregó Hudlow. "Estamos orando por las personas que han resultado heridas, los médicos y las enfermeras que los están ayudando y también estamos orando por esta comunidad que va a estar conmocionada y herida por esto".

Kelley Hudlow, de la Diócesis Episcopal de Alabama, dijo que “la policía cree que tienen al único tirador involucrado”, y que “la información que tengo en este momento es que este, tirador, no era alguien conocido” por la iglesia o la diócesis.

En la rueda de prensa no se especificó si la violencia ocurrió allí y tampoco se informó cuántas personas estaban en el evento cuando se realizaron los disparos.

El Departamento de Policía de Vestavia Hills no había revelado el nombre del tirador hasta el jueves por la noche.

Agentes del FBI, el Servicio de Marshals de Estados Unidos y la Oficina de Alcohol, Armas de Fuego, Tabaco y Explosivos fueron enviados a la escena, señaló Ware.

La reverenda Kelley Hudlow, misionera para la formación del clero de la Diócesis de Alabama, le dijo a WVTM, afiliada de CNN, que la comunidad necesita elevarse en la sanación a través de la oración y la unidad.

Estamos orando por sanación y seguridad: Reverenda Kelley Hudlow

"Actualmente estamos orando por sanación y seguridad para todos aquellos que han sido impactados y afectados, y también sabemos que esto es algo traumático que le ha sucedido a nuestra comunidad, no solo a nuestra iglesia, sino a esta comunidad aquí", dijo Hudlow. "Lo que necesitamos es que esta comunidad haga lo que realmente se le da bien, que es unirse para ayudarse unos a otros".

Los miembros de la iglesia se tomaron de la mano en un círculo y oraron en un estacionamiento cercano, y varias personas parecían angustiadas por lo sucedido.

"Me alegra saber que el atacante está bajo custodia", dijo Ivey. "Esto nunca debería suceder: en una iglesia, en una tienda, en la ciudad o en cualquier lugar. Continuamos monitoreando de cerca la situación", señaló La gobernadora de Alabama, Kay Ivey, quien envió sus condolencias.

El mes pasado, seis personas recibieron disparos en un servicio religioso taiwanés en el sur de California.