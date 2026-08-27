¿Qué está pasando en Marina Nacional y por qué hay caos vial?
Presencia de manifestantes en algunos puntos de la ciudad; toma en cuenta estas rutas alternativas por marchas CDMX y bloqueos para este 27 de agosto 2026.
Que tus actividades no se habían afectadas hoy por el tráfico en la capital; traemos para ti todas las alternativas viales ante las marchas CDMX que habrá el día de hoy fue 27 de agosto de 2026 totalmente en vivo.
Marchas CDMX: Calles cerradas y bloqueos hoy en la capital; alternativas viales para que no llegues tarde
Caos en cruce de Marina Nacional
No funcionan los semáforos esta mañana en el cruce de Marina Nacional y Lago Pátzcuaro, en la colonia Anáhuac, alcaldía Miguel Hidalgo.
Automovilistas intentan pasar primero y ya se han registrado varios momentos de riesgo, con vehículos a punto de chocar.
La falla también provoca intenso tráfico sobre Marina Nacional en ambos sentidos: hacia Mariano Escobedo y el Circuito Interior, así como rumbo a la zona de Azcapotzalco.
Se requiere la presencia de personal de Tránsito para agilizar la circulación y evitar un accidente.
Tráfico en Iztapalapa: reducen carriles en Circuito Interior
Una camioneta descompuesta a la altura de la calle Biólogos, en Iztapalapa, genera severas complicaciones vehiculares sobre Río Churubusco con dirección al centro. En el lugar hay presencia policiaca y se mantiene cerrado uno de los tres carriles de la vialidad.
#AlertaVial 🔴 ¡Caos vial en Circuito Interior! 🚗— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 27, 2026
Una camioneta averiada provoca complicaciones viales en Río Churubusco, a la altura de la calle Biólogos, en Iztapalapa, #CDMX 📍
La presencia de una patrulla y el cierre de uno de los tres carriles, con dirección al centro de… pic.twitter.com/Y2bQrPH0xr
Bloqueo en Legaria
Toma en cuenta que desde las primeras horas de este jueves se mantiene un bloqueo en cansada Legaria la alternativa viales es Calzada General Mariano Escobedo, Presa Falcón, avenida Lomas de Sotelo.
#PrecauciónVial | Manifestantes continúan con el cierre a la circulación de Calz. Legaria y Presa la Angostura con dirección hacia Av. Río San Joaquín; en sentido opuesto se implementa modo reversible. #AlternativaVial Calz. General Mariano Escobedo, Presa Falcón, Av. Lomas de… pic.twitter.com/rdrhFaA0sT— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) August 27, 2026