¿Qué está pasando en Marina Nacional y por qué hay caos vial?

No funcionan los semáforos esta mañana en el cruce de Marina Nacional y Lago Pátzcuaro, en la colonia Anáhuac, alcaldía Miguel Hidalgo.

Automovilistas intentan pasar primero y ya se han registrado varios momentos de riesgo, con vehículos a punto de chocar.

La falla también provoca intenso tráfico sobre Marina Nacional en ambos sentidos: hacia Mariano Escobedo y el Circuito Interior, así como rumbo a la zona de Azcapotzalco.

Se requiere la presencia de personal de Tránsito para agilizar la circulación y evitar un accidente.