Protesta a las puertas de Bellas Artes: el reporte de movilidad en el Centro Histórico
Que el tráfico no te detenga, sigue aquí las alternativas viales por marchas CDMX, bloqueos, calles cerradas o percances. Actualizaciones EN VIVO.
Azteca Noticias trae para ti las marchas CDMX que pondrán de cabeza a la capital; sigue aquí las alternativas viales.
Se libera la circulación de Periférico Ávila Camacho tras la volcadura de una pipa de agua
Manifestantes en Juárez, frente a Bellas Artes
Un grupo de manifestantes se reúne a las afueras del Palacio de Bellas Artes. El paso vehicular fluye con normalidad sobre Avenida Juárez y Eje Central debido a que la concentración permanece en la zona peatonal, aunque conviene tomar previsiones ante cualquier cambio en los carriles.
09:08 #PrecauciónVial | Presencia de manifestantes en la explanada del Palacio de Bellas Artes, alcaldía Cuauhtémoc, sin afectar vialidad. pic.twitter.com/i8lx24vW1K— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) August 28, 2026
Volcadura moviliza a rescate en Periférico Sur
Servicios de emergencia continúan trabajando en Anillo Periférico con dirección al Sur, a la altura de Paseo de las Palmas, tras registrarse la volcadura de un vehículo.
#AlertaVial | ¡VOLCADURA EN PERIFÉRICO! Pipa de agua vuelca y genera severo caos vial— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 28, 2026
Una pipa con capacidad de 45 mil litros volcó sobre su costado derecho en los carriles centrales de Bulevar Manuel Ávila Camacho, a la altura de Palmas.
Elementos de bomberos y grúas de la… pic.twitter.com/enZUU8HwwA
Ante las complicaciones de tránsito en el sector, las opciones sugeridas para circular son Avenida Ejército Nacional, Cervantes Saavedra, Río San Joaquín y Paseo de la Reforma.
07:04 #PrecauciónVial | Continúa labor de servicios de emergencia en Anillo Periférico al Sur a la altura de Paseo de las Palmas, volcadura. #AlternativaVial Av. Ejército Nacional, Cervantes Saavedra, Río San Joaquín y Paseo de la Reforma. pic.twitter.com/NC6Drcsnnk— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) August 28, 2026
Ojo si vas hacia Reforma hoy
Toma previsiones en tu ruta: a las 09:00 horas se prevé una concentración de manifestantes en el cruce clave de Circuito Interior Melchor Ocampo y Avenida Paseo de la Reforma, en la colonia Cuauhtémoc. Sal con tiempo o contempla vías alternas antes de que comiencen los asentamientos en la zona.
06:29 #PrecauciónVial | A las 09:00 horas espera concentración de manifestantes en Circuito Interior Melchor Ocampo y Av. Paseo de la Reforma, col. Cuauhtémoc, alcaldía Cuauhtémoc.— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) August 28, 2026