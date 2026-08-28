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Protesta a las puertas de Bellas Artes: el reporte de movilidad en el Centro Histórico

Que el tráfico no te detenga, sigue aquí las alternativas viales por marchas CDMX, bloqueos, calles cerradas o percances. Actualizaciones EN VIVO.

Calles cerradas y bloqueos
Alternativas viales por marchas CDMX hoy.|OVIAL

Escrito por: Ollinka Méndez

Azteca Noticias trae para ti las marchas CDMX que pondrán de cabeza a la capital; sigue aquí las alternativas viales.

Se libera la circulación de Periférico Ávila Camacho tras la volcadura de una pipa de agua

Manifestantes en Juárez, frente a Bellas Artes

Un grupo de manifestantes se reúne a las afueras del Palacio de Bellas Artes. El paso vehicular fluye con normalidad sobre Avenida Juárez y Eje Central debido a que la concentración permanece en la zona peatonal, aunque conviene tomar previsiones ante cualquier cambio en los carriles.

Volcadura moviliza a rescate en Periférico Sur

Servicios de emergencia continúan trabajando en Anillo Periférico con dirección al Sur, a la altura de Paseo de las Palmas, tras registrarse la volcadura de un vehículo.

Ante las complicaciones de tránsito en el sector, las opciones sugeridas para circular son Avenida Ejército Nacional, Cervantes Saavedra, Río San Joaquín y Paseo de la Reforma.

Ojo si vas hacia Reforma hoy

Toma previsiones en tu ruta: a las 09:00 horas se prevé una concentración de manifestantes en el cruce clave de Circuito Interior Melchor Ocampo y Avenida Paseo de la Reforma, en la colonia Cuauhtémoc. Sal con tiempo o contempla vías alternas antes de que comiencen los asentamientos en la zona.

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