Protesta a las puertas de Bellas Artes: el reporte de movilidad en el Centro Histórico

Servicios de emergencia continúan trabajando en Anillo Periférico con dirección al Sur, a la altura de Paseo de las Palmas, tras registrarse la volcadura de un vehículo.

#AlertaVial | ¡VOLCADURA EN PERIFÉRICO! Pipa de agua vuelca y genera severo caos vial



Una pipa con capacidad de 45 mil litros volcó sobre su costado derecho en los carriles centrales de Bulevar Manuel Ávila Camacho, a la altura de Palmas.



Elementos de bomberos y grúas de la… pic.twitter.com/enZUU8HwwA — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 28, 2026

Ante las complicaciones de tránsito en el sector, las opciones sugeridas para circular son Avenida Ejército Nacional, Cervantes Saavedra, Río San Joaquín y Paseo de la Reforma.